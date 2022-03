Anche gli artigiani di Filottrano e Fabriano a “Linea Verde Start”

Ci sono anche le Marche, insieme a Lazio, Toscana e Veneto, tra le regioni protagoniste della nuova stagione di “Linea Verde Start”, il programma di Rai 1 realizzato in collaborazione con Confartigianato, che porta gli spettatori alla scoperta dell’Italia attraverso il lavoro e il saper fare degli artigiani.

Nelle Marche l’artigianato sa esprimersi in tanti stili e linguaggi, in attività molto diverse ma sempre caratterizzate dall’eccellenza manifatturiera e le tecnologie digitali sono alleate preziose per unire passato e futuro e per consentire alle nuove generazioni di artigiani di conquistare i mercati internazionali, valorizzando al massimo la creatività e il talento made in Italy.

«In ogni territorio – spiega il presidente di Confartigianato Ancona-Pesaro e Urbino Graziano Sabbatini – facciamo conoscere al pubblico televisivo i prodotti “a valore artigiano”, tanti, diversi tra loro, ma tutti belli, ben fatti, sostenibili, frutto di passione, creatività, tradizioni e grandi innovazioni. Scopriamo insieme perché l’Italia è il Paese più bello del mondo. Anche perché è fatto di milioni di artigiani e di piccoli imprenditori, innamorati del loro lavoro, della loro terra, profondamente radicati nelle comunità e, contemporaneamente, capaci di conquistare i mercati di tutto il mondo. Confartigianato è da sempre al loro fianco, orgogliosa di rappresentarli anche in questa esclusiva collaborazione con Rai 1, e di costruire, insieme a loro, un pezzo del futuro dell’Italia».

Nel fine settimana “Linea Verde Start” è arrivata nelle Marche e in particolare in provincia di Ancona con il conduttore-viaggiatore Federico Quaranta.

Linea Verde Start a Fabriano

La puntata andrà in onda il 2 aprile alle 12 su Rai 1 e ci mostrerà a Fabriano l’incontro con Sandro Tiberi, artista e maestro artigiano della carta. Nel suo laboratorio nascono non solo la carta fatta a mano con la tecnica della filigrana, ma anche veri e propri capolavori, fogli, buste e biglietti, oggetti d’arredo. Tiberi, unendo processi tradizionali e materiali pregiati, porta avanti la tradizione rispondendo anche alle esigenze di chi utilizza stampanti di ultima generazione. Un artigiano della carta, Tiberi, che è molto impegnato anche nell’insegnare tecniche e segreti alle nuove generazioni e al quale si deve la Fondazione dell’Accademia delle Arti Cartarie di Fabriano, voluta per valorizzare questo storico distretto.

A Filottrano il tessile

L’azienda di Filottrano

Dopo Fabriano, Linea Verde Start ha fatto tappa a Filottrano con il “Ricamificio Filottranese” di Luca Corinaldesi, giovane imprenditore che ha trasformato la storica azienda di famiglia in una realtà che unisce l’artigianalità all’uso di macchinari di ultima generazione, contaminando arte e alta moda.

Il “Ricamificio Filottranese” collabora da oltre 40 anni con le più grandi aziende del lusso italiane ed internazionali, supportandole nella ricerca, nell’innovazione e nella sperimentazione delle alterazioni tessili. Tra i tanti titoli che vanta quello di ‘’Marche Eccellenza Artigiana’’.