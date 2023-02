Fabriano, l’amministrazione comunale al lavoro per valorizzare il territorio

La città di Fabriano è sempre più presente e centrale nel mondo della cultura e delle arti ed ha molti progetti in serbo per il presente ed il futuro

FABRIANO – A Parigi, nei giorni scorsi, presso la sede del Segretariato Generale dell’Unesco, Fabriano, rappresentata dal Sindaco Daniela Ghergo e dall’Assessore alla Bellezza Maura Nataloni, ha presentato ufficialmente al Segretario Generale Unesco per le Città Creative, Denise Bax, le iniziative e i progetti di mandato. La città di Fabriano è sempre più presente e centrale nel mondo della cultura e delle arti ed ha molti progetti in serbo per il presente ed il futuro.

«Stiamo innanzitutto modificando la convenzione con Frasassi avendo creato l’amministrazione comunale il biglietto unico che apre tutti i musei civici con unico tagliando ai visitatori – afferma Andrea Giombi, l’assessore al turismo della città di Fabriano -. Stiamo invogliando la gente a frequentare il centro e tutti i punti più attrattivi della città. Stiamo predisponendo gli atti per fare una pubblicità reciproca con l’ingresso alle Grotte di Frasassi.

Abbiamo iniziato a lavorare anche su un protocollo d’intesa con la città di Perugia e stiamo procedendo spediti su altre iniziative. In particolare stiamo cercando di far tornare il “museo delle biciclette”, implementando la realtà già presente in città: questo per creare un’offerta promozionale e turistica più ampia possibile.

Per valorizzare il legame con “FabrianoInAcquarello” infine, stiamo anche trovando un’intesa per un gemellaggio con Caudete, realtà spagnola molto importante a livello di acquerello che ha un festival di indiscusso spessore e che interagisce anche con il nostro “FabrianoInAcquarello”. Stiamo cercando di dare ampio respiro alla voce del turismo fabrianese».