Fabriano, l’amazzone Federica Di Pietro organizza la 46° edizione di “In sella”

Si è svolta domenica 18 dicembre la 46° edizione di "In Sella", con cavalieri e cavalli marchigiani, ma non solo

FABRIANO – Domenica 18 dicembre si è svolto il 46° “In sella”, manifestazione di natura equestre. L’idea, da qualche anno a questa parte, è dell’amazzone fabrianese Federica Di Pietro, dipendente Whirlpool, e si svolge ogni anno in prossimità del suo compleanno. Quest’anno per la sua quarantaseiesima candelina, Federica che lo scorso anno aveva organizzato l’evento nel territorio Fabrianese per la precisione a San Silvestro, quest’anno invece, ha toccato le terre di Matelica e Castelraimondo, un bellissimo periplo intorno al monte Gemmo, con ottimo pranzo finale presso l’agriturismo Casato.

«La disciplina del turismo equestre e quest’attività con i cavalli sto cercando di espanderla nel territorio fabrianese – afferma Federica Di Pietro – proprio per far conoscere il nostro territorio e il mondo dell’equitazione».

In sella al suo Ray, un indigeno, ha portato con sé quest’anno, ben diciotto binomi, ossia cavaliere e cavallo provenienti da Fabriano, Cerreto d’Esi, Matelica, Molinaccio Umbro, Ostra Vetere, Firenze ed un’amica giunta da Torino in Piemonte.

Un plauso dunque a Federica per l’impegno e la ricerca della valorizzazione del territorio attraverso la sua grande passione per i cavalli, per la natura ed i posti incontaminati, la sua dimensione. Una passione, un rapporto straordinario con gli animali, che dura sin dall’età di tredici anni, dalla quale non si è più separata, tanto da diventare la sua vera e propria ragione di vita.