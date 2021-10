Alzheimer: presentato a Fabriano il progetto “Insieme per non dimenticare”

FABRIANO – Presentato a Fabriano il progetto “Insieme per non dimenticare” che avrà importanti ricadute sociali all’interno dei Comuni dell’Ambito Territoriale 10 e che è stato finanziato dalla Regione Marche, che vede protagonista l’associazione Attivamente Alzheimer ODV Fabriano. «Il tempo della pandemia non deve andare sprecato ma anzi utilizzato per pensare, far nascere e crescere progetti importanti come questo», ha evidenziato il sindaco, Gabriele Santarelli.

“Insieme per non dimenticare” è un progetto che vede un partenariato di soggetti coinvolti: oltre ad Attivamente, c’è l’Associazione Casa Madonna Della Rosa Onlus, l’Avis Fabriano, l’Ambito 10, la “Valigia delle Meraviglie”. L’obiettivo principale è dare sostegno concreto alle persone colpite da questo processo degenerativo delle cellule cerebrali, che provocano progressivamente l’alterazione delle funzioni della memoria, del pensiero, del ragionamento, del linguaggio, dell’orientamento, modificando la personalità e il comportamento del singolo individuo. Si parte domenica 10 ottobre alle 8 al campo sportivo di Rugby “C Alterio” in Zona Borgo a Fabriano con la “Passeggiata d’Autunno”.

«Si tratta di un’iniziativa aperta a chi vuole tornare a passeggiare e colloquiare in amicizia e a chi vuole essere esempio di tenacia svolgendo un percorso di 10 km non agonistico, per una giusta causa. Al termine dell’evento saranno consegnate medaglie ricordo e verrà offerto un aperitivo con prodotti del territorio», ha spiegato Sebastiano Paglialunga, presidente dell’Avis Fabriano, ricordando anche l’importanza di donare il sangue. Sabato 16 ottobre alle 16 inaugurazione del Giardino con orto sensoriale presso la Casa Madonna della Rosa sita in via Sassi a Fabrinao. Un momento importante sarà la consegna degli attestati di ringraziamento ai professionisti dell’Area Vasta 2 e dell’Ambito 10 per il loro impegno durante l’emergenza a cui seguiranno degli incontri con specialisti per condividere esperienze, dare risposte a chi ne ha bisogno fra gli abitanti dei comuni e frazioni dell’area di riferimento. Previsto anche un momento d’intrattenimento con prodotti enogastronomici offerti dai volontari della “Valigia della Meraviglie”.

Attivamente Alzheimer e Ambito 10 organizzeranno in presenza tre appuntamenti presso l’Unione Montana Esino Frasassi di via Dante a Fabriano: il 20 e 22 ottobre, il 10 novembre. Dalle 16 alle 19, le dottoresse Martina Pecci e Sofia Pugnaloni si occuperanno rispettivamente delle cure alle persone con l’Alzheimer e della dieta come prevenzione.