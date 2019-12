Altri due furti tentati a Fabriano

FABRIANO – Sale la preoccupazione fra i residenti di Marischio, popolosa frazione di Fabriano. Anche la vigilia di natale sono stati ben due i tentativi di furti in altrettanti appartamenti, per fortuna non andati a segno. E questo nonostante le forze dell’ordine abbiano potenziato i controlli in zona.

Da inizio mese, molte le chiamate ai centralini di Polizia e Carabinieri di Fabriano da parte dei residenti di Marischio per segnale furti riusciti o, comunque, tentati. Gli ultimi in ordine di tempo si sono verificati nel tardo pomeriggio del 24 dicembre scorso, fra le 18 e le 20 della vigilia di natale. Ci hanno provato, ma – evidentemente non proprio esperti – hanno fatto troppo rumore e sono stati messi in fuga dagli stessi residenti che, nel caso di Marischio, hanno visto delle persone che tentavano di scavalcare la recinzione. Sono state contattate le forze dell’ordine, prontamente sono giunte nel posto della segnalazione per effettuare i rilievi del caso e ascoltare i potenziali testimoni. Al momento, l’attività investigativa sembra procedere a rilento.

Nuovo impulso nella ricerca degli indizi potrebbero arrivare setacciando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle zone dove sono stati segnalati furti riuscito o solo tentati, ma non è semplice. Ecco, che allora ci si organizza potenziando i passaggi in orario notturno da parte di volanti e pattuglie. Si spera, in questo modo di far desistere i malviventi dai loro propositi criminosi.

L’altro tentativo di furto, sempre nei giorni scorsi, si è registrato in via Sassi, zona Borgo di Fabriano. Anche in questo caso, i ladri sono stati messi in fuga dai proprietari dell’appartamento che si sono resi conto in tempo di quanto stava per accadere. Dunque, si cerca di prestare la massima attenzione possibile da parte sia dei fabrianesi che delle forze dell’ordine per scongiurare altri tentativi di furti in appartamento a Fabriano, frazioni in primis.

