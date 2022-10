L’alluvione ferma il treno storico, danno alla stazione di Monterosso di Sassoferrato

FABRIANO – L’alluvione del 15 settembre, oltre a mettere in ginocchio molte città marchigiane, ha bloccato anche il treno storico sulla ferrovia subappennina. A riportare i maggiori danni è stata la tratta di Monterosso di Sassoferrato, dove il torrente Sanguerone ha sommerso i binari in diversi settori e reso impossibile il passaggio ai treni. Ad oggi quindi, purtroppo, il treno storico è fermo. Un vero peccato pensando che nei mesi scorsi i dati dicevano di comitive di turisti sia a livello regionale, sia a livello nazionale ed internazionale.

«Avevamo in programma il treno storico per la data del 26 ottobre – commenta Giancarlo Bonafoni, Presidente del Dopolavoro Ferroviario di Fabriano e collaboratore organizzativo per il treno storico – ma purtroppo l’evento è stato annullato. L’assessore regionale Baldelli ha fortunatamente garantito la rimessa in funzione rapida e speriamo sia fattibile, è un vero peccato. Il tratto coinvolto dal danno è al chilometro 22, subito dopo la stazione di Monterosso. Un punto danneggiato anche otto anni fa e che venne chiuso anche in quella circostanza. C’è da sottolineare però che quel danno era molto inferiore rispetto a quello di oggi. Noi organizzatori e appassionati di treno storico ci auguriamo di poter riattivare rapidamente la tratta, anche perché a riguardo sono in fase di esecuzione anche i lavori dei passaggi al livello della città di Fabriano, un bell’investimento. C’è stato un incontro a riguardo e come detto l’assessore Baldelli ha dato rassicurazioni».

«Le date importanti sarebbero state sicuramente quelle di dicembre, perché avremmo parlato di treni a vapore dall’8 all’11 dicembre. Molto importanti, perché di prassi si parla di normali treni storici, mentre quelli di dicembre sarebbero stati treni natalizi. Il treno a vapore è un’essenza diversa, è molto più seguito dagli appassionati e da chi vuole vedere immagini incredibili, entusiasma molto. C’erano già moltissime richieste e speriamo di riuscire nella realizzazione, ma al momento è tutta un’ipotesi».