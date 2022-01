Alcol e droga, controlli serrati dei carabinieri a Fabriano

FABRIANO – Conducente con il tasso alcolemico superiore al consentito e passeggero con della cocaina in tasca. Al primo una denuncia per guida in stato di ebbrezza. Al secondo, la segnalazione alla Prefettura di Ancona in qualità di assuntore di sostanze stupefacenti. Nel fine settimana i carabinieri della compagnia di Fabriano, agli ordini del capitano Mirco Marcucci, hanno proseguito nella loro attività di intensificazione dei controlli per prevenire qualsiasi tipologia di reato, con particolare attenzione al fenomeno della guida in stato di ebbrezza e al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti fra i giovani del territorio, allargato al comprensorio di competenza.

I militari, da venerdì sera e fino a tutta domenica scorsi, sono stati impegnati in una serie di controlli coordinati tra le varie Stazioni del comprensorio fabrianese che sono coordinate dalla Compagnia della città della carta. Impiegate tre pattuglie più una in borghese. Complessivamente, nelle ore notturne, tra le 19 e le 7, sono stati fermati 65 mezzi a Fabriano. Fra i risultati più significativi, in via Dante i carabinieri hanno fermato un’automobile con a bordo due giovani residenti a Fabriano e nati in Romania, rispettivamente di 28, il conducente, e 20 anni, il passeggero. Dopo la relativa identificazione del mezzo e personale, il primo, è stato sottoposto all’esame dell’alcoltest. Il risultato è stato di tasso superiore a un grammo su litro. Ovviamente è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, oltre al ritiro della patente. Al passeggero, invece, a seguito di una perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso più di 3 grammi di cocaina e, per questo motivo, è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti. In centro, infine, in prossimità del parco, un giovane di 22 anni residente a Fabriano e nato in Albania, è stato sorpreso alla guida del mezzo con un tasso alcolemico sopra quota 1 grammi su litro. Anche per quest’ultimo denuncia per guida in stato di ebbrezza e patente di guida ritirata.