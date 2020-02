Al volante sotto cocaina, denunciato un 21enne a Fabriano

Fine settimana di controlli messi in piedi dai carabinieri della Compagnia cittadina per prevenire le stragi del sabato sera. Droga e alcol in corpo, tre le patenti ritirate

FABRIANO – Tre patenti ritirate durante il weekend appena trascorso a Fabriano. Dorga e alcol alla base dei provvedimenti.

Ancora una volta i carabinieri della Compagnia cittadina proseguono nella meritoria attività di contrasto a qualsiasi tipologia di reato, in primi il consumo e lo spaccio di sostanze stupefacenti, e per prevenire le cosiddette “stragi del sabato sera”.

Operazione di controllo, come avviene durante tutti i fine settimana, messi in piedi dai carabinieri della Compagnia di Fabriano in collaborazione con tutte le Stazioni sparse nel territorio di competenza. E i risultati, come sempre, non sono mancati.

Nella notte fra sabato e domenica scorsi (15 e 16 febbraio), un ragazzo di Fabriano di 19 anni è stato fermato lungo via Dante. I militari, dopo la relativa identificazione, lo hanno sottoposto all’esame con l’alcoltest. Il risultato è stato pari a 0.6 di concentrazione di alcol nel sangue, appena sopra il limite che gli ha evitato la denuncia penale. Ma, poiché è un neopatentato, il giovane è stato multato per 720 euro e gli è stata sospesa la patente.

Altro controllo in zona Ca’ Maiano da parte dei carabinieri di Fabriano che hanno fermato e identificato un 33enne. Anche questo automobilista è stato sottoposto all’esame dell’etilometro. E La concentrazione di alcol nel sangue, grammi per litro, è stata pari a 1.81, oltre tre volte il limite consentito per legge. I militari gli hanno comminato una multa, sospesa la patente di guida e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

L’ultimo risultato riguarda un ragazzo 21enne di Fabriano che era stato fermato a bordo della sua auto nel gennaio scorso intorno alle 4 del mattino in via XIII Luglio. Ai militari, il giovane non è sembrato molto lucido e per questo motivo è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili per sottoporlo agli esami tossicologici di primo e secondo livello. I risultati sono giunti nei giorni scorsi ed hanno evidenziato una positività alla cocaina. Per questo motivo, il 21enne è stato denunciato per guida sotto effetto di sostanze stupefacenti.