Aggressione all’Eurospin di Fabriano: quattro persone denunciate per rissa

FABRIANO – Quattro persone denunciate per rissa. Questo l’esito finale dell’indagine portata avanti dagli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano a seguito dei fatti accaduti lo scorso 11 gennaio davanti il supermercato Eurospin di via Cortina San Nicolò. Un dipendente dell’esercizio commerciale era stato malmenato, riportando la frattura di una caviglia, perché aveva ripreso una donna che non indossava correttamente la mascherina. Quest’ultima, insieme al fidanzato, sono andati in escandescenze, facendo scattare la violenta rissa alla quale hanno partecipato altre due persone.

Aveva destato molto scalpore quanto accaduto lo scorso 11 gennaio a Fabriano. I poliziotti erano stati allertati perché era scoppiata una rissa. A seguito di meticolose indagini, si è scoperta l’esatta dinamica, secondo gli investigatori. In pratica, il dipendente dell’esercizio commerciale aveva notato una donna che all’interno dello stesso non stava utilizzando correttamente la mascherina. L’aveva ripresa, chiedendole di porre rimedio a questo comportamento scorretto, soprattutto in un’epoca di crisi sanitaria dovuta alla pandemia da Coronavirus.

In tutta risposta, la donna ha iniziato a inveire verso il dipendente. E con l’aiuto del suo fidanzato, ben presto si è passati dalle parole ai fatti. Sono volati calci e pugni e la lite si è spostata al di fuori dell’Eurospin, perché la vittima ha provato a sottrarsi a tutta quella violenza, coinvolgendo altre persone. In particolare, due che hanno contribuito ad alimentare la rissa. Altra gente, invece, ha provato a sedarla.

Comunque sia, gli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza di Fabriano sono riusciti a sedare il tutto non senza difficoltà. Il dipendente dell’esercizio commerciale è stato accompagnato al Pronto soccorso dell’ospedale Engles Profili. I sanitari, a seguito degli esami strumentali e diagnostici del caso, hanno riscontrato la frattura di una caviglia, refertando 30 giorni di prognosi.

Nel frattempo, si sono avviate le attività investigative, al termine delle quali, i poliziotti hanno deferito quattro persone all’Autorità giudiziaria per il reato di rissa, la coppia giovane di Sassoferrato, gli altri due – sui 40/45 anni – di Fabriano.