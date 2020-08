Fabriano: agevolazioni Tari per oltre 500 mila euro per le attività commerciali

FABRIANO – Oltre 500 mila euro di agevolazioni Tari per le attività commerciali di Fabriano fortemente colpite dal lockdown conseguente alla pandemia da Covid-19. Una bella boccata di ossigeno. Il plauso della Cna nei confronti di questa decisione dell’amministrazione comunale. Definiti i dettagli, sono stati annunciati dal sindaco Gabriele Santarelli.

«516.831,46 euro sono le risorse che l’amministrazione ha deciso di mettere a disposizione per applicare le agevolazioni Tari alle attività commerciali per il 2020. Un intervento massiccio che fornisce una risposta forte e concreta alle difficoltà di un intero settore che ha risentito e risentirà ancora a lungo delle conseguenze dell’emergenza sanitaria», l’incipit del primo cittadino.

Le agevolazioni saranno distinte in diversi scaglioni in base al numero di giorni di chiusura imposti dai diversi Dpcm che si sono susseguiti da marzo a maggio e andranno da un minimo del 40% fino a un massimo del 60%. «Sono agevolazioni che non abbiamo voluto rendere proporzionali ai giorni di chiusura perché le perdite di fatturato non solo legate solo a questo fattore. Nelle agevolazioni abbiamo voluto inserire anche quelle attività che in base ai Dpcm sarebbero potute rimanere aperte perché anch’esse hanno subito una perdita importante di fatturato. Per queste categorie abbiamo stabilito una agevolazione pari al 20% della tariffa. Tutte le agevolazioni saranno applicate sia sulla parte variabile che su quella fissa con uno sconto che sarà quindi reale sul totale del valore della tariffa stessa. Ricordo che abbiamo anche stabilito che la prima rata avrà scadenza a novembre del 2020 mentre il saldo, sul quale verrà applicata l’agevolazione, avrà scadenza gennaio 2021».

Maurizio Romagnoli

Santarelli ricorda come si è arrivati a questa decisione. «Ci sono stati diversi incontri tenuti con le associazioni di categoria e i sindacati che ringrazio per il confronto sempre franco e produttivo. In questo momento vogliamo trovare tutte le forme per essere concretamente vicini al tessuto economico cittadino e nelle prossime settimane studieremo altri interventi a favore delle famiglie».

L’amministrazione comunale pentastellata incassa il plauso della Cna di Fabriano attraverso le dichiarazioni del presidente Maurizio Romagnoli. «L’amministrazione comunale ha saputo recepire le nostre istanze e suggerimenti a favore del tessuto produttivo fabrianese. Il confronto è stato serrato e franco, partito già dall’inizio del lockdown quando abbiamo intuito con anticipo che si sarebbero prefigurati mesi difficili e dove, con responsabilità, siamo stati costretti a ridefinire le nuove priorità delle imprese, a partire da un diretto sostegno alla liquidità delle attività», conclude.