A Sassoferrato la presentazione del volume Il “Chi è” sentinate

SASSOFERRATO – Domenica 11 dicembre 2022 a Sassoferrato alle ore 16, a Palazzo degli Scalzi, in piazza Gramsci 1, si terrà la presentazione del volume Il “Chi è?” sentinate. Sassoferratesi nella storia ‘900, edito dall’Istituto internazionale di Studi Piceni “Bartolo da Sassoferrato” e dalla Casa editrice folignate “Il Formichiere”. La presentazione è promossa dall’Istituto “Bartolo da Sassoferrato” con il patrocinio del Comune di Sassoferrato.

Nel volume, il quinto della Collana “Studi bartoliani”, sono raccolte le conversazioni del secondo Ciclo del “Chi è?” sentinate, dedicato al ‘900, tenute, nei mesi di novembre-dicembre 2021, da Mirella Cuppoletti (per Don Alberico Pagnani, 1881-1979, già direttore della Biblioteca Comunale, storico), Graziamo Ligi (per Guidi Vitaletti, 1886-1936, autorevole docente universitario, italianista), Alvaro Rossi (per Raul Lunardi, 1905-2004, scrittore), Francesco Iacobini (per l’On. Albertino Castellucci, 1910-1980, già sindaco di Sassoferrato, politico), Padre Ferdinando Campana (per Don Antonio Lisandrini, 1913-1985, predicatore), Tiziana Gubbiotti (per Padre Stefano Troiani, 1926-2016, già direttore della Biblioteca Comunale, promotore di Beni e attività Culturali).

Dopo gli indirizzi di saluto dell’Ing. Maurizio Greci, sindaco della città, e del prof. Galliano Crinella, presidente dell’Istituto “Bartolo da Sassoferrato”, interverranno, in qualità di relatori, l’Arch. Iperide Ippoliti e il dottor Alvaro Rossi, che riassumeranno il lavoro di ricerca che è stato fatto, e di cui il volume dà conto, attorno a sei figure di sentinati di assoluto rilievo per il Novecento sassoferratese.

Intanto si è concluso il terzo Ciclo di Conversazioni, con gli interventi di Sergio Pretelli (su Mons. Lorenzo Parigini, 1779-1848, Vescovo di Urbania e Sant’Angelo in Vado), Francesco Fantini (su Giovan Battista Salvi, 1609-1685, pittore), Rosalba Righi (su Vittorio Merolli, 1552-1620, archiatra pontificio). Si ricorda, inoltre, che i testi delle conversazioni dell’importante primo Ciclo ’300-‘400-‘500 sono stati pubblicati in volume nel 2020 (“Studi bartoliani”/4).