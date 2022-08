FABRIANO – Fabriano Creativa nominata Coordinatore del progetto per la nuova Governance del Network Creative Cities Unesco Uccn. A distanza di tre anni dalla Annual Conference 2019, Fabriano torna a ricoprire un ruolo strategico nel Network. Nel corso della XIV Annual Conference, tenutasi a Santos (BR) lo scorso fine luglio, il segretariato Unesco e lo Steering Group (cabina di regia) del Network hanno attribuito a Fabriano il ruolo strategico di Coordinatore del progetto per la nuova Governance, che dovrà regolare l’attività amministrativa, progettuale, di relazione e cooperazione del Network UCC.

Il ruolo

Fabriano sarà responsabile di un gruppo di lavoro internazionale, formato da città creative ed esperti Unesco, a diretto contatto con il Segretariato ed i rappresentanti dei 7 Cluster: Musica, Letteratura, Crafts &Folk Art, Media Art, Gastronomia, Design, Film.

Dopo la nomina avvenuta nel 2013 Fabriano, oltre all’intensa attività culturale, sociale di promozione in campo economico di rapporti e reti internazionali, ha costantemente ricoperto ruoli al vertice della organizzazione: per tre anni ha diretto il Cluster Crafts& Folk Art, composto da più di 60 città creative in tutto il mondo; è stata a lungo membro della cabina di regia internazionale del Network. Infine, nel 2019, è stata Host City della XIII Annual Conference Uccn che si è tenuta al Teatro Gentile e nel centro storico della città, alla presenza del presidente della Repubblica Mattarella, del vice direttore Generale Unesco Mr. Hu, del residente della Commissione Nazionale Unesco Franco Bernabè e di 120 sindaci provenienti da tutti i paesi appartenenti al Network, introdotti dal Sindaco di Milano Giuseppe Sala.

Dal 2020 Fabriano Creativa è Coordinatore Nazionale delle 13 Città Creative Italiane. Pur nel difficile periodo della pandemia, i risultati già conseguiti sotto la sua gestione sono rilevanti, a beneficio di tutte le città appartenenti, in primo luogo il nuovo protagonismo del network italiano nel panorama culturale nazionale e internazionale. Questo nuovo prestigioso incarico giunge all’inizio del mandato della sindaca Daniela Ghergo che ha più volte rimarcato l’attenzione e l’impegno che la nuova amministrazione comunale vuole dedicare allo sviluppo delle attività di Fabriano Creativa, per la quale è stata istituita una specifica delega attribuita all’assessora alla Cultura Maura Nataloni.