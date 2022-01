Il 2022 si apre con uno spettacolo per tutta la famiglia al Teatro Gentile

FABRIANO – Il 2022 si apre all’insegna di un appuntamento per tutta la famiglia al Teatro Gentile. Domani, domenica 2 gennaio, alle 17, in scena “I musicanti di Brema” della compagnia Kosmocomic, spettacolo proposto nel cartellone promosso da Comune di Fabriano e AMAT e realizzato con il contributo della Regione Marche e del MiC. Valentino Dragano – autore del testo, della regia, dei pupazzi e delle scenografie – aggiunge un ulteriore, poetico tassello, alla propria ricerca comica, musicale e teatrale, per il mondo dell’infanzia. «Uno spettacolo denso, poetico, evocativo, divertente, perché “suonare, divertirsi e divertire è la felicità!”», come afferma l’autore stesso.

«A Brema la città dove tutto è Musica e Gioia, tutti! ma proprio tutti: bambini, vecchi, cani, gatti, asini, poveri, ammalati, tutti! possono trovare quello che hanno sempre cercato: la felicità!», con queste parole inizia lo spettacolo I Musicanti di Brema. «Si racconta di mio Nonno che diceva sempre: “solo tre cose sono vere: la Musica è bella, gli Animali parlano, gli Angeli esistono”. Dell’Asino che diceva sempre: “suonare, divertirsi e divertire è la Felicità” utilizzato l’organetto. Del cane che ha bisogno del ritmo per vivere con la sua grancassa. Del gatto che canta canzoni d’amore con l’ukulele. Del gallo che suona la sveglia con la sua cornamusa. E si racconta del viaggio verso quella città, Brema. Ma – dice il Nonno – tutte le storie, anche le più belle, anche quelle più gentili, prima o poi diventano cattive, amare, pericolose. La musica cambia e quello che era bello diventa brutto, quello che era chiaro diventa oscuro. Non potevano sapere i Musicanti che quella era la casa dei Briganti che li attendevano suonando la chitarra elettrica”, anticipano gli organizzatori dello spettacolo. Il palcoscenico del teatro Gentile a Fabriano sarà trasformato in un campo di papaveri a perdita d’occhio, Brema all’orizzonte e pupazzi che suoneranno musiche della tradizione folk francese.