UBI Banca: «Nei primi tre mesi del 2020 erogati nelle Marche finanziamenti per 288 milioni di euro»

Per l’effetto pandemia forte crescita delle erogazioni alle Pmi. Concesse 15mila moratorie per un valore di oltre un miliardo di euro ed erogati oltre 50 milioni di euro di finanziamenti con garanzia statale

JESI – UBI Banca ha erogato nel primo trimestre del 2020 nella regione Marche finanziamenti per 288 milioni di euro, in crescita rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo rende noto l’istituto di credito, secondo il quale sono «molto positivi i dati relativi al segmento aziende, con 202 milioni di finanziamenti erogati verso le Pmi, mentre registrano una leggera flessione il comparto mutui prima casa (50 milioni) ed i prestiti personali (36 milioni) a causa della gelata dei consumi derivante dagli effetti della pandemia Covid-19».

«I dati del primo trimestre riflettono già in parte i cambiamenti sul nostro sistema economico causati dall’emergenza sanitaria che stiamo vivendo» commenta Roberto Gabrielli, responsabile della Macro Area Marche Abruzzo di UBI Banca. «A inizio marzo c’è stato il cosiddetto lockdown che ha costretto le famiglie a chiudersi in casa e a ridurre in maniera drastica i consumi, riducendo così la loro richiesta di prestiti alle banche. Le aziende, invece, proprio a causa della pandemia, sono ricorse in maniera massiccia al sistema creditizio per gestire la liquidità nella fase di chiusura o forte rallentamento dell’attività produttiva. Considerando anche la prima parte del secondo trimestre – continua Gabrielli – abbiamo ricevuto da parte delle aziende marchigiane 6.500 richieste di finanziamento fino a 25mila euro con garanzia statale per un valore di 130 milioni di euro, di cui 50 milioni già erogati, e abbiamo accordato 15mila moratorie per un valore di un miliardo e 80 milioni di euro».

Nel primo trimestre 2020 UBI Banca ha erogato 23,5 milioni di euro di finanziamenti destinati alla ricostruzione post-terremoto, portando a un totale di 101 milioni in tutta la fase post-sisma. Lo stock totale dei finanziamenti concessi da UBI Banca nella regione Marche ammonta a 5,8 miliardi di euro. Molto positivi anche i dati sulla raccolta, cioè i risparmi che i marchigiani depositano in UBI Banca, pari a 14,3 miliardi di euro, di cui 1,8 miliardi riferiti al segmento Private. Nel mese di marzo Ubi Banca ha donato alla Regione Marche l’importo di 400 mila euro per il sostegno all’emergenza Covid-19.

UBI Banca, che ha reso noti i risultati consolidati al 31 marzo 2020, è il principale istituto di credito della regione Marche, con 200 filiali sparse su tutto il territorio regionale e oltre 500mila clienti, di cui 450 mila privati: un marchigiano su tre è cliente della banca. UBI Banca è anche il principale datore di lavoro privato nella regione, con oltre 2500 dipendenti.