Sciopero dei lavoratori portuali: ad Ancona presidio al molo Santa Maria

ANCONA – Sciopero di un’intera giornata domani, venerdì 5 aprile, dei lavoratori dei porti: nelle Marche, sono interessati circa 1000 addetti. Lo sciopero è stato proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti; le ragioni si legano al mancato rinnovo contrattuale, alla richiesta di un equo salario per recuperarne il potere di acquisto, per la difesa della legge sui porti 84 del ’94 e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori del settore.

Per l’occasione, domani venerdì 5 aprile, si svolgerà un presidio al porto di Ancona, presso il Molo Santa Maria, sotto la sede dell’Autorità di sistema portuale, dalle ore 10 alle ore 11.30.