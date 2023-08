Santoni entra in Altagamma tra le eccellenze del Made in Italy

Santoni, celebre brand marchigiano di calzature ed accessori di lusso, annuncia l’ingresso in Altagamma, la fondazione internazionale che riunisce le eccellenze del Made in Italy che si sono maggiormente distinte nei settori moda, gioielleria, design, ospitalità, motori, nautica e alimentare. L’ingresso dell’azienda di Corridonia (Macerata) guidata da Giuseppe Santoni fa salire a 144 il numero dei soci della Fondazione nata nel 1992; 29 associati sono legati al comparto moda.

«Con l’ingresso di Santoni – si legge in una nota stampa di Altagamma – l’associazione accoglie un altro player di rilievo del lusso italiano, riconosciuto a livello internazionale per la sua artigianalità, il design raffinato e l’attenzione ai dettagli. Da quando è stato fondato nel 1975 da Andrea Santoni, Santoni ha saputo coniugare sapientemente l’artigianato tradizionale con l’innovazione, mantenendo intatte le qualità distintive e la cura artigianale nei prodotti realizzati. Giuseppe Santoni, chairman e presidente esecutivo della Maison, ha saputo portare avanti la visione di suo padre, trasformando Santoni in uno dei principali protagonisti del mercato mondiale del lusso. Con una forte presenza globale e una clientela esigente e raffinata, Santoni continua a creare prodotti di alto contenuto stilistico e di qualità per soddisfare i desideri dei suoi clienti affezionati e rispondere positivamente agli stimoli di nuovi e significativi cluster di mercato».

«Entrare a far parte della famiglia Altagamma è un onore e un’importante attestazione di stima e di riconoscimento del nostro impegno a promuovere e preservare l’eccellenza del Made in Italy, anche incoraggiando i nuovi talenti a percorrere un sentiero all’insegna della valorizzazione dell’artigianalità e di savoir faire di origine antica ma sempre attuale» ha dichiarato Giuseppe Santoni. «Siamo orgogliosi di condividere valori simili con altre aziende emblematiche del nostro Paese e di poter collaborare per diffondere sempre più la cultura italiana del lusso in Italia e nel mondo»

«Santoni viene accolto come nuovo socio di Altagamma per la tradizione manifatturiera, l’eccellenza del prodotto e valori fortemente allineati a quelli della nostra Fondazione» è il commento di Stefania Lazzaroni, Direttrice Generale di Altagamma. «Marchio iconico della nostra maestria calzaturiera – grazie alla quale l’Italia vanta una leadership indiscussa nel settore – Santoni ha dato prova di sapere interpretare e rinnovare con successo la propria storia arrivando a distinguersi anche a livello internazionale in un mercato fortemente competitivo».