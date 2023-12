Per Reaxing progetti di espansione nei settori fitness e terza età

La Reaxing spa., azienda marchigiana che produce attrezzature per l’allenamento neuromuscolare, punta a crescere grazie ad un innesto di capitali da nuovi investitori. Per raddoppiare il capitale, ha sottoscritto un accordo con il fondo del Qatar “Legacy Investments”, il quale acquisisce la quota del 40% tramite aumento di capitale in qualità di lead investor insieme a a Paul McGrath fondatore della londinese Pitch International e ad ASER, società leader nel mondo degli investimenti in sport, media e tecnologia.

L’interesse degli investitori verso la società con quartier generale tra Marche e Abruzzo (Ascoli Piceno e Ancarano in provincia di Teramo), è scaturito a seguito dell’adozione della tecnologia Reaxing da parte di campioni e società sportive, per migliorare le prestazioni e nella prevenzione e recupero dagli infortuni: squadre di calcio tra cui Paris Saint Germain, Milan, Juventus, Ajax e Liverpool, comitati olimpici (tra cui la Cina) e federazioni, centri fitness come il Med Ex Ferrari di Maranello o la Mouratoglou Tennis Academy in Costa Azzurra, istituti di fisioterapia e riabilitazione da New York a Dubai, catene internazionali quali Virgin Active e Sports World.

Fondata nel 2016, Reaxing ha un fatturato cumulativo di circa 24 milioni di euro e vanta 9 brevetti internazionali. Con l’ingresso dei nuovi partner, l’azienda raddoppia il suo patrimonio e si prepara a una nuova fase di espansione globale dei suoi dispositivi per l’allenamento “neuroreattivo”. Nel futuro punta a specializzarsi ulteriormente nel mondo dello sport High Performance e a rafforzare il settore medicale, in particolare il mondo della neuroriabilitazione cognitiva e motoria con attrezzature specifiche per il segmento della longevità e della Terza età.

«Abbiamo creato una linea di prodotti apprezzata dai migliori team sportivi, da atleti d’élite e dalle tantissime persone che fanno dell’attività fisica un motivo di benessere, per una vita più lunga e più sana – ha sottolineato Romolo Angellotti, ceo di Reaxing S.p.A – Siamo orgogliosi del fatto che partner di prestigio abbiano scelto noi per affiancarci in un progetto di espansione globale».

«Dopo aver completato con successo il processo preliminare per la quotazione in Borsa e aver anche valutato l’ingresso di autorevoli fondi di investimento, abbiamo optato per Legacy Investments, Paul McGrath e ASER – ha dichiarato Gionata D’Alesio, presidente e fondatore di Reaxing – perché siamo convinti che rappresentino la migliore partnership per valorizzare le innovative soluzioni portate al mondo del training professionale, e per affiancarci nel percorso verso nuovi e più ambiziosi traguardi».