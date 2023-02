Pesaso, Civitanavi System verso l’acquisizione della canadese PV-Labs

PEDASO – La Civitanavi Systems S.p.A., la società di Pedaso (Fermo) attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, ha annunciato la la firma di un accordo vincolante per l’acquisto di una quota di minoranza di PV-Labs Ltd, società con sede in Canada, leader nella progettazione e produzione di gimbal girostabilizzati e di sistemi avanzati di imaging ISR&T (Intelligence Surveillance Reconnaissance and Targeting). Prevista l’acquisizione del 30% del capitale della PV-Labs Ltd, per una somma pari a 2,5 milioni di dollari.

L’accordo prevede un’opzione call per l’acquisto del restante 70%, esercitabile entro 5 anni. «Le due società inizieranno a collaborare e a rafforzare il loro know-how tecnologico e di sviluppo dei prodotti fin da subito», fanno sapere i due partner. La transazione dovrebbe chiudersi entro 90 giorni dall’approvazione della domanda di autorizzazione all’Investment Canada Act.

PV-Labs è una PMI (Piccola e Media Impresa) fondata da Mark Chamberlain, e ha progettato una linea unica di prodotti Airborne ISR&T, basati sulla nuova tecnica di stabilizzazione brevettata da PV-Labs per i gimbal, chiamata “Fifth-generation Advanced Stabilization Technology”. I componenti chiave di questa tecnologia sono i sensori inerziali, che ora saranno forniti da Civitanavi System per fornire una famiglia di prodotti ISR+T scalabili con le prestazioni più elevate, le dimensioni più ridotte, il peso e il costo più basso della categoria.

L’investimento di Civitanavi Systems in PV-Labs amplia il mercato a cui può rivolgersi per i suoi prodotti, da 4,5 miliardi di dollari di sistemi inerziali nel 2027, a un mercato che supera i 25,8 miliardi di dollari, con una crescita a doppia cifra.

«Le sinergie tra le due aziende ci permetteranno fin da subito di sviluppare il sistema di imaging più avanzato del pianeta per una determinata dimensione, abilitando Civitanavi Systems soprattutto alle applicazioni UAS (Uncrewed Aerial Systems) che richiedono maggiori prestazioni con una minore complessità del carico utile», ha dichiarato Andrea Pizzarulli, CEO e co-fondatore di Civitanavi Systems. «PV-Labs, con l’apporto degli investimenti di CNS e il co-sviluppo di prodotti ISR&T a più alte prestazioni, garantirà che i nostri prodotti combinati vengano forniti a un costo inferiore, con capacità più avanzate, con un tempo più consegna più breve», ha aggiunto Mark Chamberlain, CEO di PV-Labs.