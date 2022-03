Panatta fornitore ufficiale della catena Powerhouse Gyms International

APIRO – L’azienda di Apiro, brand di riferimento del mercato del fitness, continua ad ottenere importanti riconoscimenti internazionali. Siglato un importante accordo come fornitore ufficiale di Powerhouse Gym, storica catena americana di centri fitness. Fondata nel 1974 in Michigan dai fratelli William and Norman Dabish, Powerhouse Gym è una delle catene di palestre più importanti al mondo. Oltre 300 club in 39 stati diversi – le aree di maggior concentrazione di club: America e Asia.

«Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo così importante con Powerhouse Gyms International. Questa collaborazione rafforzerà la crescita internazionale della Panatta con focus principale Stati Uniti e Asia», dice Edoardo Panatta, vice presidente Panatta srl.

Henry Dabish, ceo/member Powerhouse Gym dice: «Due dei miei fratelli, Victor e Michael Dabish hanno provato le attrezzature Panatta alla fiera IHRSA dello scorso anno in Texas ed hanno subito riferito alla mia famiglia che dovevamo inserire questi macchinari nelle nostre palestre. Recentemente abbiamo fatto un ordine per la nostra nuova sede aziendale in Michigan e non vediamo l’ora di introdurre Panatta ai nostri soci e proprietari di palestre. Panatta ci differenzierà ulteriormente dai nostri concorrenti grazie all’unicità biomeccanica delle sue attrezzature per il bodybuilding. Panatta è un brand che è cresciuto molto negli ultimi anni e non vediamo l’ora di crescere insieme”.