NeroGiardini apre in Corea il suo primo in-shop dell’est Asia

NeroGiardini ha aperto il 7 marzo a Seul, in Corea del Sud, il primo in-shop del Far East, all’interno del prestigioso Jamsil Lotte Department Store. Un passo davvero importante per il noto brand marchigiano di calzature e abbigliamento Made in Italy, che fa capo all’azienda B.A.G. Spa di Monte San Pietrangeli (Fermo).

Con 2000 persone impiegate tra dirette e indirette, e 18mila paia di scarpe prodotte ogni giorno, l’azienda punta al mercato coreano per incrementare l’export che, al momento, grazie ad Europa, Stati Uniti e Canada, segna il 35% del fatturato totale del marchio. Nel 2022, il gruppo ha raggiunto i 120 milioni di euro di fatturato con una previsione di crescita del 20% per il 2023. Nel 2021 invece, il fatturato era stato di circa 106 milioni.

Presenti all’evento inaugurale di Seul erano Alessandro Bracalente – managing director di B.A.G. Spa, proprietaria del brand NeroGiardini, il partner coreano Mr. Hyukbae Kwon che ha creduto nel progetto di internazionalizzazione di un brand simbolo del made in italy, il presidente di Lotte Department Store, Mr Junho Jung, e l’Ambasciata Italiana a Seul nella figura di Andrea Celentano. Oltre a importanti ospiti, influencer e attrici coreane, come Gong Seung-yeon.

«L’apertura del primo in-shop NeroGiardini del Far East – ha commentato in una nota Alessandro Bracalente – sarà il primo passo di un progetto che prevede entro il 2023 l’apertura di tre punti vendita. Puntiamo anche al mercato giapponese con l’obiettivo di affermare il nostro marchio a livello globale. Poco meno di un anno fa abbiamo incontrato un partner, Mr Hyukbae Kwon, e insieme abbiamo creduto nel progetto legato alla Corea. Ci siamo capiti subito, siamo famiglie di imprenditori, e abbiamo siglato un accordo pluriennale in esclusiva per la Corea. Nel percorso, basilare è stata la società di consulenza Roncucci & Partners». Insieme al partner coreano, NeroGiardini lancia sul mercato le collezioni uomo, donna e bambino.

«La strategia distributiva – spiega ancora Bracalente – prevede un presidio diretto dei canali off line e online. Il consumatore coreano potrà conoscere la collezione NeroGiardini al 4° piano del Lotte Department Store Jamsil così come acquistare grazie all’e-commerce. Le nostre collezioni saranno promosse anche attraverso l’account instagram dedicato alla Corea, mentre una selezione di pezzi iconici sarà esposta negli spazi dell’High Street Italia realizzati da Ice in collaborazione con l’Ambasciata italiana a Seul con l’intento di promuovere il made in Italy e la cultura italiana in Corea».