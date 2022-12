Moda, il Gruppo Meccaniche Luciani di Corridonia entra in MinervaHub

Luciani & Co., holding del Gruppo Meccaniche Luciani di Corridonia (Macerata), è stata acquistata da MinervaHub, capogruppo della più grande piattaforma di aziende (tutte italiane) specializzate nella fornitura di prodotti, componenti e servizi per accessori dei grandi brand internazionali della moda e del lusso.

Attraverso la propria controllata SP Plast Creating, Minerva Hub ha perfezionato l’acquisizione dell’intero capitale della holding del Gruppo Meccaniche Luciani. Nell’operazione è stata assistita da Gelmetti Studio Legale Associato e da Pavia & Ansaldo. I venditori, che continueranno ad essere coinvolti nella gestione dell’azienda, sono stati assistiti per ogni aspetto legale dallo studio Bacciardi Partners. Dentons ha assistito il pool di banche che hanno messo a disposizione il finanziamento: Credit Agricole Italia, Banco BPM, Banca Intesa, illimity Bank, Banca IFIS e Unicredit.

Il Gruppo Meccaniche Luciani è nato oltre 50 anni fa su iniziativa di Gianfranco Luciani, ed è leader indiscusso nel settore della progettazione e realizzazione di stampi di altissima precisione per componentistica in polimeri plastici di accessori per il mondo della moda e del lusso. Sviluppa un fatturato di circa 4 milioni di euro e occupa circa 40 dipendenti. È stata definita la “Ferrari degli stampi”.

MinervaHub è nata dall’aggregazione tra il gruppo di aziende del settore dei ricami, delle pelli pregiate, delle lavorazioni speciali e della componentistica in plastica creato dal fondo Xenon Private Equity, sotto la guida del CEO Franco Prestigiacomo e del socio Gianfranco Piras e con la collaborazione del Junior Partner Francesco Banfi, e il gruppo di aziende del settore della galvanica e delle catene, nato per iniziativa dell’imprenditore Matteo Marzotto. Il club di terzisti conta tra i suoi soci un portfolio di aziende composto da Galvanica Formelli di Arezzo, Koverlux di Bergamo, Quake di Vicenza, Sp Plast Creating di Fermo, Zeta Catene di Arezzo, Zuma Pelli Pregiate di Pisa, Jato 1991 di Bologna; ha acquistato recentemente anche un allevamento di alligatori in Texas, che si aggiunge a quello situato a Houma (Louisiana) gestito da Just Gators, società appartenente al gruppo Zuma. Ad oggi, sono 9 i soci ma MinervaHub conta di arrivare presto a 13 soci, e di chiudere il 2022 con oltre 180 milioni di fatturato, 50 milioni di ebitda e un utile netto del 15%. Al momento per MinervaHub lavorano 740 addetti, che presto potrebbero diventare 1.000.