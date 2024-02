Ixos sbarca alla Fashion Week di Milano con la prima boutique monomarca

Strategie di espansione per il Gruppo Malloni di Sant'Elpidio, con una rete nazionale di flagship store e un marchio sempre più total look

In occasione della Fashion Week di Milano, IXOS debutterà con la sua prima boutique monomarca a Milano, il 22 febbraio in via Ponte Vetero 9. Un lancio in grande stile del brand Made in Italy di proprietà del Gruppo Malloni, che amplia il target della collezione ad una clientela più giovane.

L’inaugurazione suggella il lancio in grande stile del brand di proprietà del Gruppo Malloni, nato a fine anni Ottanta nel distretto calzaturiero di Sant’Elpidio (Fermo) come marchio di calzature e trasformatosi, dal 2000 in poi, in un progetto di total look capace di coniugare eleganza, sobrietà e praticità.

Fabio Malloni, CEO del Gruppo Malloni

Dopo l’apertura del flagship store milanese accompagna , l’azienda marchigiana prevede nel 2024 l’apertura di una decina di “Shop in shop“, spazi espositivi brandizzati attraverso partners e venditori individuati attraverso una strategia volta a coprire in maniera uniforme il territorio italiano.

«In considerazione dei risultati ottenuti nell’ultimo anno, confortati dall’ottimo trend di crescita nonostante il contesto economico sociale instabile, il nostro prossimo obiettivo è raddoppiare il fatturato – oggi intorno ai 22 milioni di euro – entro il 2026. Punteremo in maniera importante sull’e-commerce, che oggi già incide per il 15% del fatturato, con una crescita a doppia cifra negli ultimi anni», ha fatto sapere Fabio Malloni, amministratore delegato del gruppo.

La strategia di espansione di Ixos punta ad arricchire l’esperienza dei consumatori combinando elementi reali e virtuali. «A tal proposito – ha aggiunto l’ad – stiamo sviluppando strategie innovative in ottica di phygital, migliorando la customer experience, offrendo esperienze di acquisto frictionless. Contemporaneamente si sta portando avanti l’espansione dei negozi fisici, pianificando l’apertura di 10 flag shop IXOS nel prossimo triennio e un ulteriore potenziamento del wholesale».

Ixos FW 2425

Le linee guida rimangono però quelle solite. «Miriamo da sempre a mettere in risalto la nostra identità di marchio italiano – fa sapere Malloni – L’artigianalità e l’attenta cura ai dettagli saranno le nostre linee guida per sviluppare una serie di prodotti capaci di combinare tradizione e stile contemporaneo».

In occasione della Fashion Week di Milano, il Gruppo Malloni presenterà la collezione autunno inverno 24/25 di ispirazione urbana e contemporanea, rock e anticonvenzionale.

Al centro della nuova collezione è il colore, scelto nelle sue tonalità neutre ed essenziali, accese da accenti di luce e dall’uso di texture materiche che regalano ai capi un carattere più accattivante. Volumi differenti coesistono e si mixano in maniera armoniosa nei due pezzi sartoriali come nelle forme over e geometriche dei capispalla; nei giubbotti di pelle dai dettagli grintosi e nel minimalismo del denim, indagato all’ennesima potenza. Il gusto per l’asimmetria è una costante che torna nelle fantasie dei gilet come negli abiti, la cui silhouette è spesso interrotta da tagli o sceglie un effetto second skin esasperato dalle trasparenze. E ancora piumini over effetto cocoon e un mood neo punk che vive di pelle black- anche declinata in bermuda- abbinata al nuovo check.