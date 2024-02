Incontro al Quirinale su economia e sistema camerale: le Marche pronte a resistere alle criticità

Il punto sul lavoro delle Camere di Commercio Italiane, il loro impegno sull’attuazione del Pnrr nel supporto alle imprese nella doppia transizione (energetica e digitale), l’internazionalizzazione e il mercato del lavoro. Questi i nodi al centro dell’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una delegazione dell’ufficio di presidenza di Unioncamere a cui ha preso parte col presidente Andrea Prete e il segretario generale Giuseppe Tripoli anche Gino Sabatini, presidente di Camera di Commercio delle Marche, in qualità di vice presidente di Unioncamere.

La delegazione ha illustrato al Capo dello Stato le iniziative e gli obiettivi del sistema camerale in questa fase particolarmente impegnativa per l’economia nazionale che vede le Marche resistere e agire per contrastare le diverse criticità susseguitesi in questi anni.

Il presidente Prete ha toccato tutti i temi strategici per le Camere di commercio, dalla digitalizzazione alla green economy, all’imprenditoria giovanile e femminile, fino alla semplificazione, strumento importante oggi per le imprese, di cui il presidente Sabatini ha la delega, come spiegato dal vertice di Unioncamere al presidente Mattarella al momento della presentazione dei componenti della delegazione. Sabatini ha ringraziato il presidente Sergio Mattarella per le parole spese in occasione della cerimonia di apertura dell’anno di Pesaro Capitale della Cultura.