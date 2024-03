Fileni fornitore ufficiale di carni del Cagliari Calcio. E business partner della ACF Fiorentina

CINGOLI – Fileni, tra i principali player del settore avicolo italiano, torna protagonista su alcuni dei più importanti campi di calcio di Serie A e Serie B in qualità di fornitore ufficiale di carni del Cagliari Calcio, Business Partner della ACF Fiorentina e Club Partner del Parma Calcio 1913.

«Siamo estremamente orgogliosi di annunciare un nuovo capitolo del nostro impegno a fianco del mondo del calcio: essere stati scelti da Cagliari, Fiorentina e Parma è per noi un grande onore e una conferma della validità del nostro lavoro e dei nostri prodotti. Siamo fermamente convinti che promuovere uno stile di vita sano e attivo sia fondamentale e con questa iniziativa contribuiamo ancora una volta a rendere il nostro impegno per il benessere delle persone sempre più concreto e tangibile», ha dichiarato Barbara Saba, direttrice marketing e innovazione del Gruppo Fileni.

L’iniziativa, che conferma la volontà del Gruppo Fileni di puntare su collaborazioni con realtà importanti che condividano e promuovano principi e valori – come la passione, il lavoro di squadra, la vita sana, il fair play, la solidarietà e l’inclusione – dei quali il mondo dello sport è da sempre portatore, prevede che il brand Fileni accompagni le partite in casa, gli allenamenti e i principali eventi delle diverse squadre nelle stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025 e che i prodotti Fileni diventino parte integrante nello scrupoloso piano alimentare e nutrizionale dei calciatori.

Fileni fornitore ufficiale di carni del Cagliari Calcio, Business Partnerdella ACF Fiorentina e Club Partner del Parma Calcio 1913 (Foto: ufficio stampa Fileni)

Le nuove partnership si inquadrano perfettamente nella filosofia del Gruppo Fileni, che punta a promuovere l’idea che l’allenamento migliore inizi a tavola, alla luce del ruolo positivo svolto da una dieta proteica per sportivi e non, e dimostrano ancora una volta l’impegno di Fileni nell’essere un punto di riferimento e un presidio di qualità per un’alimentazione sana e bilanciata, frutto di un profondo legame con il territorio garantito da una produzione al 100% made in Italy.

Dopo essere, infatti, diventato Official Partner e Fornitore Ufficiale di carni della Nazionale Italiana di Calcio, a ulteriore dimostrazione dell’altissima qualità della gamma dei prodotti Fileni oggi parte integrante della dieta degli Azzurri e delle Azzurre, il Gruppo Fileni torna quindi in campo per promuovere uno stile di vita sano e sostenibile, in cui movimento e dieta salutare risultino complementari per garantire un elevato benessere psico-fisico basato su un’alimentazione sana, variegata ed equilibrata da abbinare ad un costante esercizio fisico.

Il Gruppo Fileni

Il Gruppo Fileni è uno dei principali operatori nel settore avicunicolo nazionale. Fondato nel 1965 da Giovanni Fileni, il Gruppo ha sede a Cingoli, in provincia di Macerata e nel 2022 ha registrato un fatturato di filiera pari a 635 milioni di euro. Con i marchi Fileni, Fileni BIO e Club dei Galli, presenti in maniera capillare nei canali GDO, Normal Trade e Ho.re.ca, l’azienda è oggi un punto di riferimento per i consumatori italiani.