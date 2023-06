Estra approva il bilancio. Nominato il nuovo consiglio di amministrazione

L’assemblea dei Soci di Estra S.p.A. ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022, e la destinazione dell’utile di esercizio. A fronte di un utile netto d’esercizio di Estra Spa di circa 23,1 milioni di euro, l’assemblea ha deliberato di distribuire agli azionisti (Alia Servizi Ambientali 39,50%, Coingas 25,14%, Intesa 25,14% e Viva Energia 10%), dividendi per oltre 11 milioni di Euro.

Nella stessa assemblea sono stati inoltre presentati il Bilancio consolidato e la Dichiarazione consolidata non finanziaria/Bilancio di sostenibilità. Il Bilancio consolidato 2022 si è chiuso, a livello di dati adjusted, con 1.777 milioni di euro di ricavi, 104,5 milioni di euro di Ebida e 14,1 milioni di euro di utile netto. La Dnf mette in luce, tra i tanti, un altro dato importante per il territorio: il valore delle forniture di beni e servizi, al netto dell’acquisto di gas metano ed energia elettrica, è pari a oltre 323 milioni di euro, distribuiti per il 60,3% a fornitori del Centro Italia.

L’assemblea ha nominato i seguenti consiglieri di amministrazione di Estra Spa: Francesco Macrì, presidente esecutivo, Nicola Ciolini, Alessandro Fabbrini, Daria Orlandi, Maria Cristina Rossi (del socio marchigiano Viva Energia). Nel collegio sindacale sono stati nominati: Rita Pelagotti, presidente, Alessandro Mannelli, sindaco effettivo, Athos Vestrini, sindaco effettivo, Maria Cristina Biondini, sindaco supplente, Sauro Settesoldi, sindaco supplente.

Il consiglio di amministrazione, insediatosi a seguito dell’Assemblea, ha indicato come amministratore delegato Nicola Ciolini e si è assunto l’impegno di procedere celermente alle necessarie modifiche statutarie per prevedere le cariche di vice presidente e di condirettore per le cui figure sono stati indicati rispettivamente Alessandro Fabbrini e Fabio Cannari. Il Consiglio ha nominato Alberto Irace, direttore generale di Estra.

Estra

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di Estra (Alia, Coingas, Intesa e Viva Energia), rappresentano gran parte dei Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.