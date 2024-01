Elica corre con Ducati corse: siglata la sponsorship per il MotoGp 2024

L’azienda marchigiana entra nell’arena globale del motorsport con i campioni del mondo in carica in MotoGp

Elica, leader globale nel settore dei sistemi aspiranti da cucina, sigla una partnership con il team corse di Ducati, in vista dell’inizio del campionato del mondo MotoGp 2024.

L’accordo con la casa motociclistica di Borgo Panigale, uno dei simboli dell’eccellenza italiana nel mondo e detentore degli ultimi due titoli mondiali in MotoGp, con alla guida Francesco Bagnaia e Enea Bastianini, è stato annunciato in occasione di “Campioni in Pista”, la presentazione ufficiale del team Ducati Lenovo Team in MotoGp che si è tenuta a Madonna di Campiglio e sancisce l’unione di due icone di successo, con radici e percorsi affini. «Elica condivide con Ducati valori e una storia comune, quella di un’impresa del centro Italia che ha saputo trasformarsi attraversando diverse epoche espandendosi a livello globale, rimanendo fedeli alle proprie origini italiane. Ingegno, innovazione, design e capacità di sfidare l’ordinario con successo sono per Elica, come per Ducati, alla base degli sforzi per primeggiare a livello internazionale», ha detto il presidente del Gruppo Elica Francesco Casoli.

«C’è grande fermento per l’inizio di questa nuova stagione 2024 del campionato MotoGp. La voglia di metterci nuovamente alla prova dopo un anno eccezionale è veramente tanta ancor di più perché da quest’anno al nostro fianco e sulle nostre moto ci sarà Elica, iconico e storico brand italiano», ha aggiunto Luigi Dall’Igna, direttore Generale Ducati Corse. Che continia: «Italianità, eccellenza ingegneristica, design, attenzione ai dettagli sono i valori che accomunano Ducati ed Elica. Iniziare una nuova collaborazione con un partner di riferimento nel suo settore significa avere una visione comune nella ricerca del massimo risultato. Siamo quindi davvero fieri di portare nei circuiti di tutto il mondo il logo Elica sulla nostra Ducati Desmosedici GP. Tutto è pronto per riaccendere i motori il 10 marzo in Qatar e tornare a tifare insieme a tutti i Ducatisti #ForzaDucati!».

Per la stagione che sta per iniziare il brand Elica avrà visibilità sulla carena della Ducati Desmosedici GP, sulla tuta dei piloti e sulle divise del team raggiungendo un’audience in continua crescita: il campionato MotoGP nel 2023 è stato trasmesso in TV in oltre 200 paesi, superando i 2,8 milioni di spettatori presenti nei circuiti e 12 miliardi di impressions a livello globale.

«Questa partnership rappresenta una prima assoluta per Elica nel mondo del motorsport. Un investimento che ci consentirà di accelerare ulteriormente la nostra visibilità sui mercati mondiali e di arrivare con velocità e distintività a clienti, consumatori e partner che apprezzano il valore del Made in Italy e l’equilibrio tra design e performance, attitudini che un grande brand come Ducati è in grado di veicolare a livello globale», ha commentato Giulio Cocci, ceo del Gruppo Elica.

Nel mercato da oltre 50 anni, Elica è cresciuta evolvendo l’approccio all’aspirazione in cucina, raccordando ricerca estetica, tecnologia, performance ed efficientamento energetico, ed è anche leader europeo nella produzione di motori elettrici per eletrodomestici e per caldaie da riscaldamento, altro comparto nel quale negli ultimi anni ha continuato ad investire e a rafforzare la presenza.