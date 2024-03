Ricavi in crescita (+33%) per la Civitanavi Systems di Pedaso

Si chiude bene il bilancio 2023 della Civitanavi Systems S.p.A., con ricavi in aumento (+33%) ed una significativa performance di crescita di tutti gli indicatori economico finanziari. La società di Pedaso (Fermo) attiva nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi di navigazione e stabilizzazione inerziale, mostra tra le proprie caratteristiche distintive la capacità di generare reddito, e rafforza il proprio presidio nei principali mercati internazionali con i suoi prodotti ad alto contenuto tecnologico.

Il bilancio al 31 dicembre 2023 si è chiuso positivamente, registrando un significativo incremento del volume d’affari e della quota di mercato, anche in un periodo fortemente condizionato da eventi internazionali esterni che hanno sconvolto gli equilibri dal punto vista sociale ed economico. La società marchigiana ha registrato Ricavi totali Adjusted al 31 dicembre 2023 pari a 45,9 milioni di Euro, con una crescita del 33% rispetto al 2022. Inoltre, il margine operativo lordo normalizzato (Ebitda Adjusted) del 2023 è stato pari a 13,4 milioni di Euro, in aumento del 35% rispetto a 9,9 milioni di euro dell’anno precedente. L’incidenza percentuale dell’Ebitda Adjusted sul totale ricavi risulta in aumento rispetto al 2022 (dal 28,9% al 29,3%).

L’espansione nei mercati internazionali, nel corso del 2023 ha preso forma attraverso la controllata Civitanavi Systems UK LTD del Regno Unito, dedicata sia all’attività commerciale sia di progettazione. Guardando al futuro la Società controllata ha l’obiettivo di divenire anche un’unità produttiva, e con tale proposito ha inaugurato una nuova sede aziendale a Filton, Bristol. Tale progetto è in linea con gli obiettivi di incrementare la capacità produttiva (anche attraverso l’apertura di nuove sedi all’estero) al fine di rafforzare la propria presenza nel Regno Unito. La presenza nel mercato internazionale ha consentito al Gruppo Civitanavi Systems di essere selezionato da BAE Systems quale fornitore di sistemi inerziali per il programma “Tempest”, velivolo da combattimento di sesta generazione.

Andrea Pizzarulli, CEO di Civitanavi Systems

«Il 2023 è stato per Civitanavi un anno di grande crescita da tutti i punti di vista – ha commentato Andrea Pizzarulli, amministratore delegato di Civitanavi Systems – Abbiamo raggiunto e superato i traguardi che ci eravamo posti con la quotazione in Borsa posizionandoci nella fascia alta della guidance. Tali risultati assumono ancor più importanza se consideriamo lo scenario macroeconomico globale e il persistere di uno stato di incertezza economica. I nostri partner hanno continuato a fidarsi di Civitanavi e ci hanno permesso di ampliare la nostra base clienti e la gamma prodotti sempre più sofisticata, per continuare a ottenere risultati in un contesto di mercato in continua evoluzione anche grazie alle nuove frontiere del settore aerospaziale e industriale».

«La nostra performance finanziaria nel 2023 – ha aggiunto Pizzarulli – riflette la forza del nostro modello di business e gli effetti di una solida strategia commerciale e di crescita che nel corso dell’esercizio ha visto l’apertura di due importanti sedi, a Torino e Filton, nella contea di Bristol, nel Regno Unito. La prima ci ha permesso di rafforzare la presenza a livello nazionale e migliorare l’offerta dei sistemi di navigazione satellitare, mentre Filton rappresenta un’importante pietra miliare nella strategia di crescita internazionale e in particolare nel mercato dei sistemi di posizione, navigazione e temporizzazione assicurati (A-PNT) per i clienti civili e della difesa».