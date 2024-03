Piani di crescita green per la Casali di Falconara Marittima

L'azienda di Falconara Marittima, attiva nella produzione di materiali per l'edilizia, ha ottenuto un finanziamento di 1,5 mln di euro da Unicredit per aumentare la sostenibilità del ciclo produttivo

La Casali Spa di Falconara Marittima, l’azienda cui è intitolato il Palaindoor di Ancona, ha ottenuto da UniCredit un finanziamento Futuro Sostenibile da 1,5 milioni di euro. Il prestito, che ha una durata di 8 anni, è finalizzato a supportare gli investimenti dell’azienda marchigiana volti ad aumentare la sostenibilità del ciclo produttivo e gode di un beneficio sul tasso iniziale correlato a obiettivi prefissati come il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette/indirette di CO2, attraverso l’ammodernamento dei macchinari che consentirà un efficientamento dei consumi energetici e un minore inquinamento. Verranno inoltre messe in atto campagne di sensibilizzazione rivolte ai dipendenti sui comportamenti virtuosi in termini di risparmio energetico. Infine, l’azienda che ha già la certificazione ISO 9001:2015 Qualità e ha da poco ricevuto quella ISO 14001:2015 Ambiente, si impegna ad ottenere anche la certificazione ISO 45001:2018 Sicurezza e incolumità dei lavoratori.

Fondata nel 1936 per la produzione di materiali per l’edilizia, l’industria Casali produce linee complete di prodotto nell’ambito dell’impermeabilizzazione degli edifici, delle pavimentazioni in resina sintetica (in cui è presente con il marchio leader Casali Sport per le superfici sportive) e altri segmenti del settore delle costruzioni, avvalendosi di due impianti produttivi entrambi siti nelle Marche e di laboratori di ricerca e sviluppo altamente specializzati. La distribuzione dei prodotti avviene in ogni parte del mondo grazie a una rete vendita qualificata, che oltre a soddisfare i mercati più esigenti, è orientata alla valorizzazione del made in Italy.

Mauro Moreschi, direttore generale Casali, ha fatto sapere che «Nel corso degli anni abbiamo sempre perseguito una crescita attenta e consapevole che ci ha permesso di attraversare anche i momenti economici più difficili del nostro settore, ma anche di garantire sempre prodotti di alta qualità in ogni segmento del mercato in cui nel tempo abbiamo deciso di investire il nostro impegno, la nostra esperienza e la propensione a coniugarla con l’innovazione mettendo a punto soluzioni tecnologiche sempre più avanzate. Oggi puntiamo a una nuova fase di crescita ancora più importante, attraverso un progetto produttivo importante e sostenibile, affiancati da UniCredit, felici di poter contribuire allo sviluppo del nostro territorio».

Per Andrea Burchi, regional manager Centro Nord UniCredit, «l’operazione realizzata a supporto dei piani di sviluppo di Casali Spa, storica realtà di riferimento nel settore dell’edilizia, è in linea con gli obiettivi di UniCredit sui temi ESG. Sosteniamo le aziende del territorio che migliorano la sostenibilità dei loro cicli produttivi e la loro competitività sul mercato».