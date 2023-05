La Pegaso Management di Ancona entra nel gruppo Tentamus

ANCONA- La Pegaso Management srl di Ancona è entrata a far parte del gruppo Tentamus GmbH, rete internazionale di aziende e laboratori specializzati nella qualità e sicurezza agroalimentare, cosmetica, farmaceutica e dei prodotti medicali. L’attuale management di Pegaso continuerà a svolgere il proprio ruolo. Lo fa sapere l’azienda marchigiana in una nota stampa.

Pegaso Management dal 1998 si occupa di servizi di consulenza per le imprese, nei settori dell’organizzazione d’impresa, dell’innovazione di processo e di prodotto, e della sostenibilità. Il gruppo Tentamus, nato nel 2011, conta oltre 90 sedi in Europa, Regno Unito, Israele, Cina, Giappone, India e Stati Uniti, con più di 4.000 dipendenti e oltre 3 milioni di mq tra laboratori e uffici.

«Pegaso Management è il risultato di un percorso iniziato 25 anni fa. Dopo aver maturato importanti esperienze in ambito di compliance normativa (con un focus particolare per il comparto agroalimentare) e nei sistemi di gestione volontaria, siamo riusciti a sviluppare metodi che ci permettono di realizzare progetti di innovazione sostenibile e costruire, così, un valore tangibile per i nostri Clienti. Nel Gruppo Tentamus, riteniamo di aver trovato il giusto ecosistema per continuare a crescere: una realtà “Global” che sa gestire la propria evoluzione grazie a competenze “Local”, vicine quindi alle organizzazioni clienti e al tempo stesso positivamente contaminate da una visione globale», fa sapere Stefano Castignani, ceo di Pegaso Management Srl.

«Con l’ingresso di Pegaso Management nel Gruppo – aggiunge Il Ceo di Tentamus Italia, Nicola Berruti – Tentamus amplia ulteriormente la gamma dei propri servizi. Pegaso rappresenta uno step fondamentale per il consolidamento e la crescita sul territorio nazionale. Grazie all’attenzione verso l’innovazione e sostenibilità, saremo in grado di fornire alle aziende clienti servizi di assistenza e consulenza di alta qualità, con l’obiettivo costante di diventare il partner ideale per supportarle nella loro crescita sul mercato globale».

Ad assistere la Pegaso Menagement nell’ingresso nel gruppo Tentamus, è stato lo Studio Tarantino di Jesi con i consulenti Lorenzo Tarantino per gli aspetti contabili, fiscali e finanziari e Sabina Gasparri per gli aspetti della consulenza del lavoro, e per gli aspetti legali gli avvocati Luca Zoppi e Daniele Gambelli dello Studio Avvocati Associati di Ancona.