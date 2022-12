Dondup debutta in Belgio e apre una boutique ad Anversa

Il brand marchigiano Dondup debutta in Belgio con il suo primo flagship ad Anversa. L’azienda specializzata nel denim di proprietà del gruppo Fine sun ha inaugurato una boutique in Schuttershofstraat 31, centro nevralgico dello shopping della città. Nasce così la prima Dondup house belga all’insegna di un mix estetico che unisce sapore industriale e tradizione italiana. I tratti distintivi del marchio vengono evocati dall’impiego di materiali dalla texture e dalle cromie diverse, in legno, acciaio e cemento. Al suo interno, il negozio presenta una grande teca in vetro dove di volta in volta verranno esposte installazioni semipermanenti per raccontare i prodotti esplorando la filosofia e il savoir-faire dell’azienda tricolore.

«Dondup non è un brand che sceglie la strada già battuta o quella più semplice. E Anversa rappresenta questo, è una città dove si compete con tutti i migliori marchi al mondo, cercando di conquistare un pubblico esigente e culturalmente avvezzo a prodotti e designer diventati iconici. Qui vogliamo dimostrare il nostro valore», ha dichiarato Matteo Anchisi, amministratore delegato di Dondup.

«Sono davvero soddisfatto del lavoro che assieme a Matteo Anchisi stiamo facendo su questo brand. Oggi le esportazioni per Dondup valgono il 35% del giro d’affari totale e Germania e Nord Europa sono fra le aree che hanno dato i riscontri più interessanti, per cui sono certo che anche il Belgio possa esprimere un grande potenziale», ha aggiunto Mauro Grange, ceo della controllante Fine sun.

Fondata nel 1999 a Fossombrone nella provincia italiana di Pesaro e Urbino, l’azienda Dondup produce e distribuisce abbigliamento prêt-à-porter uomo e donna 100% Made in Italy. Dal 2021 Made in Italy Fund, il fondo di private equity gestito da Quadrivio & Pambianco detiene la maggioranza del brand. Con la nuova acquisizione, la maison ha avviato un processo di espansione che coinvolge l’intera struttura attraverso la ridefinizione della struttura societaria e gestionale. A guidare lo sviluppo dell’azienda l’amministratore delegato Matteo Anchisi che ha trasformato l’eccellenza di Dondup nel Made in Italy in un’azienda globale.