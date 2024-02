Della Valle (Tod’s) riprende l’Opa per uscire dalla Borsa di Milano

Il fondo di private equity L Catterton ha lanciato un’offerta pubblica di acquisto per il 36% del gruppo marchigiano, in accordo con la famiglia Della Valle, azionista di maggioranza

Dopo il tentativo di delisting da Euronext Milan non andato a buon fine nel 2022, Diego Della Valle riprende la strada dell’Opa totalitaria e amichevole su Tod’s insieme a L Catterton. Il fondo di private equity ha lanciato in questi giorni un’offerta pubblica di acquisto per il 36% del gruppo marchigiano attivo nel settore di calzature e pelletteria di lusso, in accordo con la famiglia Della Valle, azionista di maggioranza.

Per l’offerta è stato individuato un prezzo di 43 euro ad azione, con un premio del 17,59% per un esborso massimo di oltre mezzo miliardo (512.264.504 euro). Se l’Opa dovesse concludersi con successo la quota della famiglia Della Valle in Tod’s scenderebbe dal 64% al 54%, mentre il fondo L Catterton salirebbe al 36%. Dunque ai soci di maggioranza resterebbe il controllo di Tod’s, mentre all’azionista di minoranza Delphine, controllata di Lvmh, andrebbe un 10%.

Gli azionisti di maggioranza di Tod’s (famiglia Della Valle) e il fondo L Catterton hanno concordato che, qualora il delisting non fosse raggiunto al termine e per effetto dell’Opa, questo sarà perseguito mediante la fusione per incorporazione dell’Emittente (Tod’s) nell’Offerente (Crown Bidco S.r.l.- riconducibile a L Catterton).

L’annuncio dell’operazione, fatto dalle parti, è stato accompagnato da dichiarazioni di soddisfazione da parte dell’amministratore delegato di Tod’s, Diego Della Valle, e del gobal co-ceo and cofounder of L Catterton, Michael Chu.

Secondo gli azionisti di maggioranza e l’offerente «il delisting dell’emittente è un presupposto per assicurare il perseguimento dei programmi futuri di crescita e il rafforzamento dell’emittente, nella misura in cui il delisting consentirebbe a quest’ultimo di perseguire i propri obiettivi in un contesto di mercato e in una cornice giuridica caratterizzati da maggiore flessibilità gestionale e organizzativa, con tempi di decisione e di esecuzione più rapidi e beneficiando altresì di una riduzione dei costi di gestione e di quotazione sul mercato». L’amministratore delegato di Tod’s, Diego Della Valle ha fatto sapere che «in questo momento uscire dalla Borsa riteniamo sia la scelta strategicamente più idonea», ed ha espresso soddisfazione per l’operazione che «porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro del gruppo Tod’s, uno sviluppo fatto di continui investimenti e di obiettivi sfidanti».

Per Michael Chu, global co-ceo and cofounder of L Catterton, «il gruppo Tod’s è sinonimo di lusso, qualità e artigianalità e incarna lo stile italiano che la famiglia Della Valle ha saputo rappresentare perfettamente da quasi un secolo. È un onore unirci alla famiglia Della Valle in questa importante percorso di sviluppo della società». L Catterton «è determinato a promuovere e sostenere questo progetto, consapevole della qualità e dell’esperienza della struttura manageriale, dell’eccellenza della filiera produttiva, che si riflette nella grande qualità dei prodotti, e della rete internazionale dei negozi del gruppo facente capo a Tod’s».

ADEdison World Plus. Sconto del 50% sui costi di commercializzazione, solo online.EDISON WORLD PLUS LUCE CASA

ADPer le tue spese, scegli Carta di Credito Oro American Express.AMERICAN EXPRESS