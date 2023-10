Confindustria Marche, Paolo Ceci alla guida del Comitato regionale della piccola industria

Paolo Ceci è stato eletto presidente del Comitato Regionale della Piccola Industria di Confindustria Marche per il quadriennio 2023-2027, nel corso della riunione del Comitato svoltasi ieri, 19 ottobre, a Confindustria Marche.

Nel ringraziare i colleghi del Comitato Piccola Industria per la stima e la fiducia dimostrata, e il presidente uscente Gianni Tardini per l’eccellente lavoro svolto. «Accolgo questa nomina con grande entusiasmo, ma al contempo conscio della grande responsabilità che mi attende – commenta Ceci -. Le pmi marchigiane in questi ultimi anni si sono trovate ad affrontare sfide di portata inedita che hanno causato mutamenti profondi dello scenario internazionale e l’obiettivo della Piccola Industria di Confindustria Marche, in continuità con il lavoro svolto egregiamente dal mio predecessore, sarà quello di affiancarle e supportarle nella loro complessa quotidianità per contribuire alla ripresa e allo sviluppo del sistema produttivo regionale. Per questo strategici continueranno ad essere l’ascolto, la vicinanza, la condivisione e la collaborazione con i territori».

Nel corso della stessa riunione il Comitato ha eletto i due vicepresidenti Giorgio Moretti, presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Ancona e Alfredo Leonardi componente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Pesaro Urbino.

Paolo Ceci, classe 1957, è titolare della Elettrochimica Ceci spa, azienda fondata nel 1927 dal Comm. Domenico Ceci, che opera sul mercato della produzione e distribuzione di prodotti chimici. Tre generazioni della famiglia Ceci si sono succedute nella gestione dell’azienda evolvendola nelle strutture e strategie di mercato ma mantenendo lo spirito di correttezza operosità e intraprendenza del suo fondatore.

Dal 2021 è presidente del Comitato Piccola Industria di Confindustria Macerata.