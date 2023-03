Confartigianato, a Jesi il primo appuntamento del progetto Obiettivo Sostenibilità

La Sostenibilità in tutte le sue declinazioni, sociale, ambientale, economica, culturale, è al centro di una serie di appuntamenti che, da marzo ad aprile, Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino organizza in collaborazione con istituzioni e amministrazioni del territorio nell’ambito del progetto “Obiettivo Sostenibilità“.

Il primo appuntamento l’8 marzo a Jesi, presso l’Hotel Federico II con il convegno “La sostenibilità, una nuova visione” per aprire un confronto sul valore sociale, oltre che economico, della sostenibilità.

«La sostenibilità è il tema che più di altri ci permette di mettere in connessione il mondo delle persone con quello delle imprese», spiega Graziano Sabbatini, presidente di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino. «Come associazione offriamo consulenza e strumenti per accompagnare anche il piccolo imprenditore verso una nuova mentalità, più competitiva e più sostenibile, per fare in modo che il tema del welfare aziendale non sia esclusiva delle aziende dalle grandi dimensioni, ma diventi una dinamica sempre più diffusa e condivisa anche tra le micro, piccole e medie imprese».

Al convegno prenderà parte il direttore del Censis, Massimiliano Valerii, che analizzerà i dati relativi alle imprese, in particolare guidate da donne, e alla loro sostenibilità, offrendo una riflessione su quella che sarà l’impresa del domani.

La professoressa Giulia Bettin, referente per le Pari Opportunità di UnivPm, interverrà sul tema delle pari opportunità sul lavoro e sull’importanza, anche economica, di adottare un bilancio sociale.

Tra gli interventi quelli dell’assessore alle Pari Opportunità della Regione Marche, Chiara Biondi.

«La sostenibilità è un tema particolarmente attuale anche alla luce dei dati sull’imprenditoria femminile che, soprattutto nelle Marche, evidenziano forti difficoltà», dice Giulia Mazzarini, responsabile di Confartigianato Persone.

Al 31 dicembre 2022, secondo i dati elaborati dall’Ufficio Studi Confartigianato, le imprese artigiane femminili nelle Marche erano 8.223, con un calo di 268 unità rispetto al 2021 e addirittura di 404 imprese (-4,7%) rispetto al 2019. Dati che indicano come le Marche abbiano pagato il prezzo più caro alla pandemia in termini di imprese femminili, anche a causa del fatto che proprio sulle donne è ricaduto il maggior peso della gestione famigliare.

«Vogliamo mettere in evidenza eccellenze imprenditoriali che investono in sostenibilità e far comprendere come questo impegno consenta alle imprese di essere più accattivanti e competitive e alle persone di capire quanto le strategie aziendali possano influenzare le dinamiche delle comunità locali e indirettamente anche della vita familiare del singolo. Ancor più in un contesto come quello attuale caratterizzato da denatalità, disaffezione verso il lavoro e fuga dei talenti in altri territori, mettere al centro il valore delle persone diventa determinante», spiega Marco Pierpaoli, segretario di Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino.

«Per questo – prosegue Cristina Brunori, Presidente dell’Area territoriale di Jesi di Confartigianato – assumono un significato particolare incontri come quelli che stiamo promuovendo: 4 appuntamenti per parlare di sostenibilità nelle sue più ampie declinazioni: territoriale, dove al centro vi sono i piccoli contesti territoriali; sociale, che miri a valorizzare la rete tra imprese, cittadini e terzo settore; welfare, dove la persona è considerata non solo come collaboratore aziendale, ma viene presa in carico a 360 gradi includendo anche la sua dimensione familiare e privata».

Si parlerà inoltre di come formare le imprese alla sostenibilità sociale. Ad intervenire anche Claudia Connestari, Welfare Specialist Confartigianato Imprese Ancona – Pesaro e Urbino che presenterà strumenti pratici per la gestione del welfare aziendale.