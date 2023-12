Confapi Industria Ancona premia le aziende eccellenti. Ecco quali sono

ANCONA – Undici aziende associate premiate in sei categorie distinte di riconoscimenti. Nel tradizionale appuntamento con l’aperitivo di Natale con tutte le imprese che si riconoscono in Confapi Industria Ancona, l’associazione ha voluto istituire una serie di riconoscimenti assegnati da una commissione giudicante.

A fare da padrone di casa Mauro Barchiesi, presidente di Confapi Industria Ancona che ha dato il benvenuto agli ospiti e agli associati. «È sempre bello ritrovarsi tutti insieme per un’occasione speciale come il Natale – ha detto Barchiesi. «In una serata di festa come questa – ha aggiunto riferendosi alle premiazioni con alcuni intermezzi di magia e divertimento – vogliamo rimarcare il ruolo dell’associazionismo d’impresa in seno a Confapi come occasione di crescita per le nostre aziende e per tutti noi ma anche come occasione gioiosa per scambiarsi gli auguri e vivere una serata in compagnia».

L’evento è stato introdotto dai saluti oltre che del presidente Barchiesi, del sindaco di Ancona Daniele Silvetti, del viceprefetto Davide Garra e di Daniele Rossolini, responsabile vendite e sede della concessionaria Bmw Car Point Ancona che ha ospitato l’evento. Tutti sono stati scelti come membri della commissione che ha valutato le candidature per la consegna del premio “Confapi for…” in sei categorie Young, Business, Nature, World, Future e Fidelity insieme a Goffredo Brandoni, assessore al Bilancio della Regione Marche.

«Tutte le nostre aziende sono eccellenti – ha commentato il direttore di Confapi Industria Ancona Michele Montecchiani che ha consegnato i premi – e rappresentano un punto di riferimento ciascuna nel proprio settore. Ecco perché abbiamo individuato sei categorie che identificassero un ulteriore plus in un percorso già virtuoso che tutte le oltre 400 iscritte perseguono con costanza, passione ed impegno».

Al termine della serata l’intervento del presidente del microbiscottificio Frolla e il brindisi per gli auguri di Buon Natale.

Le aziende premiate sono:

Confapi for Young: Michele Dubbini della Tregi sas e Luca Pierini della Plexi srl

Confapi for Business: Alessandro Massi di Sea Ambiente srl e Valentina e Lorenzo Santoni della Torneria Santoni srl

Confapi for Nature: Davide Picciafuoco e Marco Panzavuota di GES – Green Energy Services srl e Adriano Paolucci del Gruppo Paolucci Team.

Confapi for World: Doriano Carbonari della SCS srl– Società Costruzione Stampi e Mirco Tonti di Tonti Trading srl

Confapi for Future: Monia Moretti e Michele Romani de Il Panaro srl, Silvia e Andrea Santi della Elits Group

Confapi for Fidelity: Enrico Procicchiani di Procicchiani Group srl