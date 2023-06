ANCONA – «È un evento unico per il mondo imprenditoriale marchigiano che ha l’occasione di mettersi in mostra in questa importantissima vetrina internazionale». Così il presidente di Camera di Commercio delle Marche, Gino Sabatini, sulla Convention mondiale delle Camere di Commercio Italiane all’estero e Meeting dei Segretari Generali che si apre oggi – 16 giugno – a Colli del Tronto. Per la prima volta le Marche ospitano questo evento, che porterà nella regione 80 Camere di Commercio di 59 paesi per una cinque giorni (dal 16 al 20 giugno) di iniziative tra dibattiti, momenti di approfondimento e incontri b2b.

«I nostri imprenditori – rimarca il presidente di CamCom – potranno stringere contatti e relazioni ‘a costo zero’ con importanti stakeholder stranieri, per tornare ad essere protagonisti a livello internazionale con i loro prodotti di alta qualità». Una vetrina di primo piano specie per le piccole e piccolissime imprese di cui la regione è particolarmente ricca e che da sole non hanno la forza di promuoversi sul mercato estero.

Sabatini fa forza sui dati relativi all’export del primo trimestre 2023 che premiano le Marche, prima regione in Italia per crescita dell’export, una crescita trainata soprattutto dal mercato farmaceutico. «Il sistema produttivo marchigiano – osserva – è vivo, vigile e reattivo quando ci sono gli stimoli giusti» e circa 45.000 pmi che esportano saltuariamente avrebbero le potenzialità per affacciarsi sul mercato estero in continuità, e grazie al supporto del sistema camerale possono centrare l’obiettivo.

«Tenendo conto dei buoni dati riscontrati dall’export marchigiano e di tante imprese che hanno prodotti e brand da piazzare sul mercato estero – prosegue Sabatini – come sistema camerale, stiamo lavorando con Regione Marche, Atim, Svem, Unioncamere e Assocamere estere per promuovere l’internazionalizzazione delle imprese».

A Colli del Tronto da oggi, venerdì 16 giugno, saranno presenti circa 200 delegati delle Camere di Commercio estere dal mondo, «tutti i continenti sono rappresentanti – dice Sabatini – e circa 380 imprese si sono già iscritte ai b2b, mentre una novantina di aziende che non sono riuscite ad iscriversi ci chiedono di poter partecipare. C’è grande entusiasmo e interesse».

Previsti circa 1.300 incontri e Camera di Commercio delle Marche ha lanciato un bando per voucher a sostegno delle imprese, pari a 300mila euro, per le aziende che tramite contratti di servizio attivati con le Camere di Commercio Italiane all’estero, intendano avviare o rendere più stabile e continuativa la propria presenza sui mercati internazionali, attraverso percorsi di rafforzamento della presenza all’estero, utilizzare pacchetti di servizi integrati per lo sviluppo dell’attività commerciale all’estero, eventualmente anche correlati alla partecipazione a fiere o eventi con finalità commerciale all’estero (sia in Paesi Ue, sia extra Ue) o anche a fiere internazionali in Italia.