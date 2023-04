Acquisizioni, la Simam di Senigallia al 100% in Acea

La multiutility controllata dal Comune di Roma ha completato l'acquisizione dell'azienda marchigiana specializzata in impianti per il trattamento delle acque e dei rifiuti

La Simam (Servizi Industriali Manageriali Ambientali) di Senigallia, passa per il 100% nelle mani di Acea, la multi-utility controllata dal Comune di Roma attiva nel settore dell’energia, del servizio idrico integrato e del trattamento dei rifiuti. Dal maggio 2020, l’azienda marchigiana era già entrata nell’orbita del gruppo romano, con la cessione della quota di maggioranza del 70% da parte del Gruppo ASAC, detenuto dalla Famiglia Rossi di Senigallia. Ieri, Acea ha reso noto di aver completato l‘acquisizione del restante 30%. Il valore economico dell’operazione di acquisizione, in termini di enterprise value per il 100% della società, è pari a 30 milioni.

La Simam è una delle principali società nazionali nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque e dei rifiuti, negli interventi ambientali e nelle bonifiche industriali. E’ stata fondata da Tommaso Rossi, ed ha sede a Cesanella di Senigallia. Ha costruito, tra l’altro, l’impianto di trattamento di percolato di discarica più grande d’Italia, a Scarpino (Genova).

Acea, gruppo quotato su Euronext Milan, punta ad ingrandire il proprio business dei rifiuti e negli ultimi anni ha effettuato una vasta campagna di acquisti per dotarsi di aziende, strutture e capacità di intervento nel comparto ambiente che – per possibilità di crescita e ricavi – sta superando d’interesse le gestioni più tradizionali legate all’acqua e all’energia (elettricità e gas). Nella multiutility, sono così entrate, tra le altre, anche alcune aziende marchigiane: oltre la Simam di Senigallia, anche la Cavallari S.r.l. (che detiene il 100% di Multigreen S.r.l.), azienda attiva nello stoccaggio, trattamento e selezione di rifiuti, con sede a Ostra e attività a Fabriano, Castelplanio e Falconara.

«Nel corso degli ultimi tre anni – fa sapere il gruppo romano in una nota stampa – Acea ha sviluppato nuove competenze, know-how, e implementato nuove soluzioni di alto valore tecnologico nel campo della progettazione e del project management, consolidando le sue capacità nella costruzione e manutenzione di infrastrutture, per una gestione sempre più sostenibile, innovativa ed efficiente dei servizi legati al proprio business».