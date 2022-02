Zerocalcare arriva ad Ancona. A marzo il workshop alla Mole Vanvitelliana

Il noto fumettista Zerocalcare si fermerà ad Ancona per ben tre giorni: dal 18 al 20 marzo. In programma un workshop gratuito per giovani talenti

ANCONA – Il noto fumettista Zerocalcare si fermerà per ben tre giorni in città, dal 18 al 20 marzo. In programma un workshop gratuito rivolto ai giovani talenti della matita. Il progetto fa parte dell’evento “Macerie e altre storie” all’interno della piattaforma “Your Opportunity” ed è coorganizzato dall’impresa sociale Polo9, Comune di Ancona e La Mole.

Zerocalcare ad Ancona tre giorni

È una delle novità che l’assessorato alla Cultura del Comune di Ancona ha in serbo per la primavera. «Tra l’altro il fatto che l’artista resterà ad Ancona per tre giorni è già questo un evento più unico, che raro» precisa l’assessore Paolo Marasca. Infatti Zerocalcare è conosciuto anche per essere un artista piuttosto schivo e poco avvezzo ai riflettori, nonostante la sua presenza fissa a Propaganda Live durante il primo lockdown. Ad ogni modo ha dato la sua disponibilità. É tutto ufficiale. «Il workshop fa parte di una serie di attività legate al talento giovanile – specifica Marasca – e quindi finalizzate in qualche modo a creare possibilità per le giovani generazioni». Un tassello di un lungo percorso che mette in rete una serie di attività su vari ambiti.

Le attività

Un altro progetto appena concretizzatosi è la webradio Controluce, nata da una proposta di un gruppo di studenti e realizzata tramite un bando che lo scorso anno aveva promosso la Fondazione Cariverona con il supporto del Comune di Ancona. Dopo un periodo di formazione, i ragazzi hanno finalmente preso possesso del mezzo. «Ieri c’è stata la prima riunione di redazione – racconta Marasca – ed è una grande soddisfazione vedere questi ragazzi materializzare le loro stesse idee». Ma la primavera in arrivo porterà con sé anche altri progetti, sempre rivolti ai giovani e ai diversi ambiti della creatività. Dopo il fumetto e la conduzione radiofonica, c’è spazio anche per la musica suonata. Infatti a breve sarà annunciato un altro workshop formativo sotto l’egida di alcuni tra i più noti musicisti in campo nazionale. «È in dirittura d’arrivo una residenza con Rodrigo D’Erasmo degli Afterhours – spiega l’assessore – il musicista sarà il direttore artistico del progetto e coinvolgerà altri suoi colleghi». Dunque una stagione di grandi eventi e mirati ad arricchire un’offerta particolarmente centrata sulle nuove generazioni.