XIV Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche: riflessioni, premi e incontri con i grandi del settore

OSIMO– La XIV edizione del Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche prenderà il via martedì 2 settembre, alle ore 21:00, alla Lega del Filo d’Oro di Osimo, con una serata inaugurale sold-out. Un evento che promette di essere ricco di riflessioni e incontri con alcuni dei principali protagonisti del giornalismo italiano, in un’edizione che rende omaggio al suo ideatore, Gianni Rossetti.

Il festival, curato e organizzato dai volontari del Circolo Culturale JU-TER CLUB di Osimo, presieduto da Silvia Simoncini, si aprirà con un’intervista esclusiva alla giornalista storica della Rai, Giovanna Botteri, che ripercorrerà la sua carriera, le sfide professionali e gli eventi che l’hanno segnata nel corso degli anni. A condurre l’incontro sarà Yuri Rosati, caposervizio della Redazione di Pesaro del Corriere Adriatico, che dialogherà con la Botteri, toccando anche le dinamiche geopolitiche internazionali che hanno dominato le cronache recenti.

L’evento, già sold-out da tempo, sarà trasmesso in diretta streaming sui canali ufficiali della Lega del Filo D’Oro. Durante la serata, sarà consegnato a Giovanna Botteri il prestigioso Premio alla Carriera per la sua meticolosità e professionalità, che le hanno permesso di raccontare le più importanti pagine della storia contemporanea con freschezza e profondità. Il direttore artistico del festival, Giacomo Galeazzi, vaticanista de La Stampa, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento: “Giovanna Botteri è sinonimo di un giornalismo investigativo che sa affrontare le sfide della realtà con rigore e passione.”

Non mancherà, inoltre, il premio “Stefano Augusto Rizzi” in memoria del direttore de La Meridiana scomparso nel dicembre scorso, che verrà conferito a Mirko Fraticelli, collaboratore del settimanale osimano, in un tributo alla sua carriera e al suo impegno nel mondo del giornalismo locale.

Il festival proseguirà a Filottrano, domenica 7 settembre, alle ore 21:00, al Cinema Teatro Torquis, con Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, noto per il suo impegno nella cronaca giudiziaria, in particolare per l’inchiesta sull’omicidio della tredicenne Yara Gambirasio, il cui caso ha scosso l’Italia. La serata, che offrirà anche approfondimenti tecnici curati dall’analista forense Luca Russo, è stata accreditata per la formazione degli Avvocati del Foro di Ancona. Moderatrice dell’incontro a cui possono partecipare tutti i legali interessati scrivendo a: presidente@juterclub.it, è la giornalista Agnese Testadiferro. Il caso di Yara, la condanna di Massimo Giuseppe Bossetti e le implicazioni della giustizia italiana saranno al centro dell’intervento di Terzi, che riceverà il Premio Speciale dell’edizione per il suo costante impegno nella ricerca della verità.

«Il giornalismo investigativo ha il compito di scoprire ciò che spesso rimane nascosto. Giovanni Terzi ha dimostrato, nel corso della sua carriera, un impegno civile che lo ha reso una delle voci più rispettate e temute in ambito giudiziario», commentano gli organizzatori del festival.

Il calendario del festival proseguirà con altri importanti appuntamenti: il 13 settembre, a Ancona, alle ore 21:00, con Maurizio Belpietro, direttore de La Verità, all’Auditorium Valdimiro Belvederesi della Confartigianato Imprese Ancona Pesaro Urbino, ad Ancona. Il 14 settembre, invece, sarà la volta di Federico Ruffo, giornalista e autore di inchieste di grande impatto, a San Marcello, al Teatro Ferraro (con ingresso gratuito previa prenotazione). La serata conclusiva, originariamente prevista per il 19 settembre, si terrà il 17 ottobre, sempre nel capoluogo dorico nella sede della Confartigianato con Giorgia Cardinaletti, volto noto del giornalismo televisivo.

Con questa edizione, il Festival sul Giornalismo d’Inchiesta delle Marche si conferma come uno degli eventi più attesi del panorama giornalistico italiano, continuando a rendere omaggio alla memoria di Gianni Rossetti e a celebrare la forza e il valore di un’informazione libera e indipendente.