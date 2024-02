Senigallia, un viaggio nel mondo della musica grazie al concerto di carnevale

Domenica 11 febbraio l'appuntamento al teatro La Fenice con la FORM, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, per “Il giro del mondo in un concerto”

SENIGALLIA – Un viaggio intorno al mondo grazie alla musica. E’ l’evento promosso per carnevale al teatro La Fenice di Senigallia, dove salirà sul palco la FORM, l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, per “Il giro del mondo in un concerto”.

L’appuntamento è per domenica 11 febbraio, alle ore 18: si tratta di un’iniziativa decisamente variopinta perché l’Orchestra Filarmonica Marchigiana, composta dai migliori musicisti delle Marche, con i suoi innumerevoli colori strumentali accompagnerà il pubblico in un viaggio fantastico attraverso i secoli e i continenti, proponendo un programma che esprime gioia e vitalità.

Un occasione unica per ascoltare una ricca selezione di melodie straordinarie tratte dal repertorio di Brahms, Tchaikovsky, Bizet, Joplin, Piazzolla, Bartok, dalle danze ungheresi, ai ragtime di Joplin che si ascoltano nelle strade nei locali di New Orleans, fino al tango e alla milonga di Buenos Aires e molto altro.

Il concerto di carnevale saprà coinvolgere sia il pubblico più affezionato, sia i giovani e le famiglie, ma soprattutto va ad arricchire, come nuovo titolo, la programmazione già nota di “Senigallia Concerti”. Questa è infatti la stagione organizzata dal Comune di Senigallia e dall’associazione culturale LeMuse, con la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

Infoline: 071.7930842 (Teatro La Fenice), 335.1776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30); www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it, 071 2072439 (Amat), www.marchefestival.net. I biglietti (posto unico) sono anche in vendita nel circuito VivaTicket.