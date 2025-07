“Viaggi e miraggi” al XXV Festival Pergolesi Spontini

JESI – 28 giorni, 30 eventi, 15 location e 4 percorsi intorno al tema “Viaggi e Miraggi”. È il Festival Pergolesi Spontini, 25esima edizione, che dal 17 luglio al 28 settembre si svolge nel cuore della regione Marche, tra borghi e città della Vallesina: Jesi, Maiolati Spontini, Monsano, Morro d’Alba, Montecarotto, Poggio San Marcello, San Paolo di Jesi. Ospiti, interpreti internazionali e giovani talenti, compagini orchestrali ed ensemble di riferimento, artisti ‘cross over’ della scena contemporanea.

Curato dalla Fondazione Pergolesi Spontini con la direzione artistica di Cristian Carrara, e la direzione generale di Lucia Chiatti, il festival propone concerti dal barocco al classico, dal jazz al pop, concerti in cantina, spettacoli di danza, musica sacra, teatro-cabaret, narrazione, gioco, circo contemporaneo, social opera e inclusione. Molte le nuove commissioni, ed originali i format che propongono, fra l’altro, una caccia al tesoro musicale ed escape rooms all’interno di un teatro settecentesco candidato a Patrimonio Unesco, il “Pergolesi” di Jesi.

Il cartellone inaugura a Maiolati Spontini con “Spontini Days” dedicati al grande compositore marchigiano: in programma, il concerto lirico “Les femmes de Spontini” con arie da Vestale a Agnes Von Hohenstaufen insieme a brani di giovani compositori (17/7) e la caccia al tesoro musicale per bambini “Il giovane Spontini” (21/7).

I grandi eventi estivi sotto le stelle iniziano il 19 luglio in Piazza Federico II a Jesi con “Cartoon night” e la partecipazione di Tosca che, sotto la direzione di Marco Attura e con la FVG Orchestra è protagonista del concerto dedicato alle colonne sonore dei più bei film di animazione. Stesso palco il 20/7 per gli Oblivion con i pezzi più divertenti dei cinque scatenati artisti della parodia musicale, il 22/7 per il concerto “Gershwin and Bernstein Songbook” con il soprano Nikoletta Hertsak, il tenore Joseph Dahdah, e il Time Machine Ensemble diretti da Marco Attura, il 25/7 il racconto musicale per bimbi “Le quattro stagioni e Piccolo Vento”. Il 26/7 Simone Cristicchi in concerto nel live “Dalle tenebre alla luce”. Il 27/7 appuntamento con il re del flamenco, Sergio Bernal. Il 31/7 Nando e Maila portano in scena il circo contemporaneo tra acrobazie aeree, giocolerie musicali e prodezze sonore. Il 2/8 Eugenio Finardi presenta le canzoni più significative del suo vasto repertorio, ripercorrendo mezzo secolo di carriera. Il 3/8 c’è “Ti racconto Don Giovanni” con Alessandro Riccio insieme all’Ensemble di archi e fiati dell’Orchestra della Toscana. Sotto le stelle anche l’evento in Piazza Barcaroli a Morro D’Alba, il 23/7 con “Soundtrack”, le più belle colonne sonore da film con Marco Attura sul podio del Time Machine Ensemble.

Nei quattro concerti “Wine concert”, la musica celebra l’accoglienza delle più belle cantine del territorio, con appuntamenti da Sartarelli a Poggio San Marcello (24/7), Podere Vito Cardinali a Morro d’Alba (1/8), da Oppedentro a Maiolati Spontini (28/8), e da Vignamato a San Paolo di Jesi (29/8). Altrettanti i concerti “Residart” con giovani ensemble e solisti emergenti (il 10/9 a Monsano, l’11/9 a Montecarotto, il 12/9 a Moie di Maiolati Spontini, il 13/9 a Jesi).

Il 30/8 alla Chiesa di San Marco di Jesi c’è “Rut. Raccolti di speranza”, sacra rappresentazione per cori, soli e piccolo ensemble strumentale, di Marianna Acito su libretto di Francesca Masi. Il 4/9 i Solisti Aquilani con la direzione del violino solista Daniele Orlando ne L’estro armonico di Antonio Vivaldi. Il 5/9 il jazz di Rita Marcotulli in “Autoritratto”. Il 6/9 il pianista Pasquale Iannone donerà la sua musica agli ospiti del Centro diurno demenze “Cassio Morosetti” a Jesi, esibendosi poi, in serata, al Teatro Pergolesi. Il 7/9 Marco Malvaldi autore della serie dei vecchietti del BarLume è protagonista dello spettacolo “Dieci piccoli soprani” nuova produzione del Festival Pergolesi Spontini. Il 9/9 il Teatro Pergolesi si trasforma in escape room in più turni di gioco, tra enigmi da risolvere e segreti da svelare.

Il 21/9 al “Pergolesi” c’è il concerto sinfonico “Non solo Oscar. Viaggi e miraggi nel grande schermo” con la Scuola Musicale Pergolesi di Jesi. Il Festival chiude il 28/9 con la tradizionale “Social Opera”, spettacolo inclusivo vincitore del Premio Abbiati della critica Musicale 2024 “Filippo Siebaneck” con in scena gli attori della Compagnia OperaH del laboratorio di Teatro Sociale della Fondazione Pergolesi Spontini, e, dietro le quinte, gli studenti coinvolti nel progetto “Banco di scena”.