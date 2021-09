La Vallesina a Sanremo Rock, “Joe Hey! …and the beer” e “Provetta” sul palco

Le due band, provenienti da Jesi e dai paesi limitrofi, saliranno sul palco ligure per far ascoltare i propri inediti. Sfideranno artisti provenienti da tutta Italia

JESI – Due band emergenti formatesi fra Jesi e la Vallesina si giocano la vittoria a Sanremo Rock. Sono i Provetta e i Joe Hey! …and the beer, che sfideranno artisti provenienti da tutta Italia per provare a salire sul gradino più alto del podio ligure.

La rock band Joe Hey! …and the beer, dopo aver superato le semifinali regionali svolte a San Benedetto, è attiva dal 2019 ed è composta da Niko Zarzani (voce), Samuele Carbini (basso), Luca Pau (tastiere), Lorenzo Spaccia (chitarra) e Matteo Betti (batteria). Sul palco sanremese porterà “Labirinto”, brano singolo registrato per il cd tematico “La memoria e il labirinto”, progetto ideato da Costess – Società Cooperativa Sociale e dal Coordinamento CAG della Vallesina, con il contributo della Regione Marche. Il brano è stato realizzato con la supervisione di Matteo Stronati (Associazione Musicale Valvolare), in collaborazione con Maui Garage Project studio e pubblicizzato da Radio TLT (TanaLiberatutti).

Joe Hey! …and the beer

«La canzone, ascoltabile sulle principali piattaforme di streaming e su youtube -, spiegano i Joe Hey! …and the beer – è ispirata alle buche e alle vie a senso unico delle nostre città. Il testo ci racconta la metafora introspettiva di un periodo di smarrimento interiore e di come questo si intrecci con i primi incontri della band nella sala prove di Moie di Maiolati Spontini, a volte difficilmente raggiungibile dai vari membri di Jesi, Pianello e Montecarotto dovuta alla particolare viabilità della zona».

Il video di Labirinto

Pop-punk travolgente invece per i Provetta, che a Sanremo Rock porteranno “Angie (Another Nice Girl Is Empty)”, il singolo del loro ultimo album Waste. Un brano che parla della difficoltà di instaurare un rapporto con una ragazza che è bella ma vuota, della delusione della fine, dell’ansia e del problema di mettere insieme le esperienze vissute e dare loro un senso. «Suonare a Sanremo – ci dicono – può essere un’opportunità per qualcosa in più: maggiore visibilità, possibilità di intraprendere un tour insieme a band più affermate o anche il sogno di un contratto discografico».

I Provetta

La band è composta da Alessandro Anibaldi (basso e voce), Lorenzo Zingaretti (chitarra e voce), Leonardo Guerro (chitarra), Paride Maria Fiorani (batteria). All’attivo hanno ben cinque album: Parassiti (2003), Tales of your family (2005), Songs of Youth (2008), Heart protection area (2010) e, appunto, Waste (2020).