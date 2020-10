In occasione delle celebrazioni del V Centenario della morte del grande artista, il Teatro Sanzio di Urbino ospita una pièce che racconta i suoi aspetti umani meno noti

URBINO – Una grande pièce per celebrare un gigante nativo del Montefeltro. In occasione delle celebrazioni del V Centenario della morte del grande artista Raffaello Sanzio, il Teatro Sanzio di Urbino ospita nelle giornate di venerdì 16, sabato 17 e domenica 18 ottobre in prima nazionale lo spettacolo Raffaello. Il figlio del vento di e con Matthias Martelli.

L’evento è proposto nell’ambito di “Raffaello, che Spettacolo!”, progetto realizzato dal Comune di Urbino e dall’AMAT con la Regione Marche e il MiBACT.

Un racconto avvincente e poetico su un grande genio dell’umanità riconosciuto universalmente come il pittore della grazia e della perfezione. Così è stato definito per secoli.

Chi si nasconde dietro la figura mite ed i lineamenti gentili del genio? Proprio a questa domanda vuole rispondere lo spettacolo portato in scena da Martelli. Ecco allora aprirsi il sipario su di un Raffaello sconosciuto ai più, fatto di sfide e contraddizioni, di viaggi incessanti, amicizie granitiche, amori focosi, successi grandiosi e tragedie improvvise

Matthias Martelli, accompagnato dalle musiche dal vivo del Maestro Castellan, e dai disegni e le luci di Loris Spanu, riprende la tradizione del teatro giullaresco e di narrazione e trascina lo spettatore all’interno di un percorso appassionante, rendendo vivi i personaggi, entrando con le immagini e le parole dentro i capolavori di Raffaello, scandagliando i nei segreti, fino ad arrivare alla meraviglia ed i colori di questo gigante del Rinascimento. Uno spettacolo che vuole essere celebrazione della vita di un genio, ma anche risposta ad un’esigenza del presente: oggi, come non mai, è necessario puntare a un nuovo Rinascimento dell’arte e della cultura nel nostro Paese.

