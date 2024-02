Urbania quinta “Capitale al quadrato”: ecco gli appuntamenti

Dopo Vallefoglia, Petriano, Apecchio e Pergola, fino al 3 marzo è il Comune di Urbania il quinto protagonista di ‘50×50: Capitali al quadrato’, il progetto simbolo di Pesaro 2024 che vede i cinquanta Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino, a turno, Capitale per una settimana lungo il 2024; special partner ‘50×50 Capitali al quadrato’ Banca di Pesaro – Credito Cooperativo.

Il ricco programma si intitola ‘Cinque secoli con Cipriano Piccolpasso. Condividere le conoscenze: antichi saperi e nuove applicazioni, unomaggio all’autore del celebre trattato in tre libri dell’Arte del Vasaio dove si rivelano i segreti dei maestri dell’arte ceramica, proprio in occasione dei 500 anni dalla sua nascita a Casteldurante (1524). E infatti, protagonista del calendario di Urbania – che con Pesaro condivide l’appartenenza storica ad AICC Associazione Italiana città della Ceramica -, è la ceramica con tante proposte tra laboratori – anche per bambini -, tavoli aperti per la lavorazione dell’argilla, mostre – una in dialogo diretto con l’esposizione della Galleria Rossini di Pesaro -, conferenze e piattaforme digitali. Non manca l’enogastronomia – eccellenza assoluta di questa parte di territorio delle Marche – con due nuovi appuntamenti di Cosa c’è DOP.

L’assessore Camilla Murgia: «L’occasione di Pesaro 2024 ci dà la possibilità di ritrovare persone con cui c’è un lavoro di rete da tanti anni. Il progetto ‘50×50 Capitali al quadrato’ ci sta dando un riscontro molto positivo da parte di tutta la provincia. Elemento forte del programma di Urbania è la ceramica con una tematica che è cara a Pesaro 2024 e cioè recuperare l’identità che si tramanda nei secoli; dunque molta arte e molto teatro», ha detto l’assessora Camilla Murgia.

URBANIA / Cinque secoli con Cipriano Piccolpasso. Condividere le conoscenze: antichi saperi e nuove applicazioni

Mercoledì 28 febbraio

< ore 15-18 cortile di Palazzo Ducale Tavolo di lavoro ‘aperto’ per la lavorazione dell’argilla, a cura di Associazione Amici della Ceramica.

< ore 17 Vicolo Sant’Antonio /Vetrina Micro-mostra di ceramica dedicata all’artista Giancarlo Lepore, a cura di Associazione Amici della Ceramica

< ore 19 Enoteca Vin Italy, via del Duomo 10

Cosa c’è DOP Aperitivo con cinque prodotti DOP della Provincia di Pesaro e Urbino Conduce il sommelier Raffaele Papi, info 328 9478968

Giovedì 29 febbraio

< ore 15-18 cortile di Palazzo Ducale Tavolo di lavoro ‘aperto’ per la lavorazione dell’argilla, a cura di Associazione Amici della Ceramica.

< ore 21 Palazzo Ducale, sala Paolo Volponi Una piattaforma digitale per IMMAGINARE I SAPERI, la quarta vita della Libraria di Francesco Maria II Della Rovere

Presentazione del progetto di ricerca universitario “Immaginare i saperi” finalizzato allo studio del patrimonio iconografico dell’antica Libraria di Casteldurante. Lo studio e la valorizzazione nascono dalla collaborazione tra la Città di Urbania con la sua Biblioteca Civica, la Biblioteca Alessandrina di Roma e l’Università La Sapienza di Roma. Intervengono: Marco Ciccolini sindaco di Urbania, Alice Lombardelli direttrice Biblioteca e Museo Civico di Urbania, prof. Massimo Moretti/Università La Sapienza, Daniela Fugaro direttrice Biblioteca Alessandrina di Roma, Feliciano Paoli già direttore della Biblioteca e del Museo Civico di Urbania.

Venerdì 1 marzo

< ore 15-18 cortile di Palazzo Ducale Tavolo di lavoro ‘aperto’ per la lavorazione dell’argilla, a cura di Associazione Amici della Ceramica.

< ore 19 Palazzo del Governatore, Associazione Traffic Art Gallery (via Ugolini 17)

La voce della Terra 2.1. Inaugurazione della mostra dedicata alla ceramica contemporanea nell’Alta Valle del Metauro, a cura di Associazione Traffic Art Gallery

Sabato 2 marzo

< ore 15 Sala del Consiglio Comunale La divulgazione della pratica ceramica ieri e oggi. Cinque secoli con Cipriano Piccolpasso

Conferenza di apertura e presentazione delle Celebrazioni per i Cinquecento anni dalla nascita di Cipriano Piccolpasso. Intervengono: Marco Ciccolini sindaco di Urbania; Daniele Vimini vicesindaco e assessore alla Bellezza del Comune di Pesaro, Massimo Isola presidente di AiCC, Alice Lombardelli direttrice del Museo Civico e della Biblioteca di Urbania, Viola Emaldi storica dell’arte, Matteo Zauli progettista culturale, Giancarlo Lepore artista.

< ore 16.45 Via Piccolpasso Apposizione targa dedicata a Cipriano Piccolpasso

< ore 16.30 Palazzo Ducale Ritorno a Fuping

Inaugurazione della mostra itinerante (2 marzo – 2 aprile) di ceramica contemporanea che propone il lavoro dei 13 artisti provenienti da città dell’Associazione Italiana Città della Ceramica invitati da AICC nel 2019 al Fuping Art Village, Cina. A cura di Matteo Zauli, l’esposizione è realizzata in collaborazione con AICC e dialoga con la mostra ‘Grand Tour’ di Pesaro, Galleria Rossini (inaugurazione sabato 2 marzo ore 11).

< ore 18 Palazzo Ducale Il territorio a tavola. Aperitivo con prodotti del territorio a cura di Proloco Casteldurante in collaborazione con i produttori e le associazioni dell’entroterra.

< ore 20.30 Casa della Befana Le letture della Befana Letture per bambini in collaborazione con Proloco Casteldurante e Sistema Bibliotecario dell’Unione Montana Alta Valle del Metauro. Info e prenotazioni 0722 313151

Domenica 3 marzo

< ore 10 Campo Polivalente viia Piave Inaugurazione con le associazioni sportive della città del murales dedicato alla maiolica durantina realizzato in collaborazione con ENEL, insieme a USD Pallacanestro Urbania.

< 15.30-18.30 Palazzo Ducale Laboratori per bambini e ragazzi a cura dell’Associazione Amici della Ceramica. Info e prenotazioni 329 8068658

< 15-18 piazza del Mercato Le frittelle della Befana le tipiche e golose frittelle della befana di Urbania a cura di Proloco Casteldurante

< 15.30-18 Musei Civici di Palazzo Ducale La Valle dei Principi visita guidata con l’archeologo, info e prenotazioni 0721 313151

< ore 17 Musei Civici di Palazzo Ducale Inaugurazione ascensore

Il Palazzo ducale con il Museo Civico, la Biblioteca e l’Archivio Storico si dotano di un ascensore indispensabile all’abbattimento delle barriere architettoniche per un’istituzione culturale sempre più accessibile.

< ore 18.30 Bramante Coffee and wine, via Roma 92

Cosa c’è DOP Alla scoperta del nostro capitale enogastronomico, conduce il sommelier Otello Renzi, info e prenotazioni 320 7812005

< ore 21 Teatro Bramante Orchestra Olimpia in concerto/aspettando il Quirinale

Venti elementi per un’orchestra tutta al femminile a conclusione della settimana da Co-Capitale, in programma alcuni dei brani che verranno presentati alla Cappella Paolina di Roma.