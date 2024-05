Torna “Villa in Vita Fermo Festival”. Dieci appuntamenti tra musica, danza e teatro

FERMO – Comune di Fermo e Amat annunciano la nona edizione di Villa in Vita Fermo Festival che torna ad animare il bellissimo palcoscenico estivo di Villa Vitali con il contributo di Regione Marche e MiC. Dieci appuntamenti dal 6 luglio al 17 agosto con un ventaglio di proposte che spazia dal teatro alla musica fino alla grande danza.

Per l’inaugurazione del festival il 6 luglio è atteso Roberto Mercadini, narratore, autore-attore, scrittore, poeta e divulgatore, con La più strana delle meraviglie. Monologo da e su Shakespeare, un racconto sul teatro del grande drammaturgo e poeta inglese. Lo spettacolo è il primo appuntamento Festival Shakespeare nel Parco, giunto alla quarta edizione e curato da Proscenio Teatro.



Un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento purissimo e sensuale, tanto necessario in questo tempo presente. Ispirato al repertorio mistico del grande Maestro Franco Battiato, Simone Cristicchi e Amara l’11 luglio in Torneremo ancora si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che hanno reso immortale l’opera del grande artista siciliano, capace con le proprie opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.



Ancora due appuntamenti con il Festival Shakespeare nel Parco il 12 luglio con Amleto interpretato da Francesco Montanari e Franco Branciaroli, con Sara Bertelà, Franco Acquaroli diretti da Davide Sacco e il 19 luglio con Trolio e Cressida, nuova produzione di Proscenio Teatro con Stefano De Bernardin, Lorenzo Marziali e Stefano Tosoni.

«Affrontare Amleto – racconta il regista Davide Sacco – significa approcciare a una tradizione teatrale internazionale vivissima e profondissima. La scelta di questo progetto nasce da una ricerca personale e artistica sul tema dell’eredità e del confronto padri/figli, nonché sul passaggio generazionale. In questo senso, Amleto è per me il testo che maggiormente mi permette di affrontare questi temi».

Trolio e Cressida è una delle opere meno rappresentate eppure tra le più interessanti di William Shakespeare, né dramma né commedia, comica fin quasi a sfiorare la parodia e drammatica al punto da culminare nella tragedia.

Giorgio Panariello e Marco Masini sono pronti a tornare insieme sul palco il 17 luglio, per una nuova sfida fra battute e canzoni che attraverserà l’Italia con Panariello vs Masini – Il Ritorno, promosso a Fermo da LEG Live Emotion Group. Comicità e musica insieme per una serata originale, firmata da due grandi artisti che calcano le scene da anni con grande successo.



Il 23 luglio Civitanova Danza in trasferta a Fermo illumina Villa Vitali con Una noche con Sergio Bernal, considerato il “Re del flamenco”, già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, star internazionale del balletto classico e del classico spagnolo. Lo spettacolo offre un visionario racconto per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica e il fuoco e la passione del flamenco, espressione e simbolo dello spirito gitano. Tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, danzano con Sergio Bernal Cristina Cazorla e José Manuel Benítez, con la direzione artistica di Ricardo Cue.



C’è sempre qualcosa da bere di Giorgio Montanini racconta il 31 luglio – organizzazione Altra Scena – in modo satirico e tagliente una vicenda traumatica e tragica ma con una conclusione a “lieto fine”. Sul palco il comico fa ammenda e guarda le cose con occhi nuovi, attraverso un punto di vista differente. La condivisione di vicissitudini personali non risparmieranno argomenti come la guerra, la violenza sulle donne, l’ambientalismo e l’animalismo. Uno spettacolo decisamente autoironico partendo da un tema che la satira da migliaia di anni cerca di dissacrare la morte.



Ancora una notte di musica e danza il 3 agosto con l’Orchestra internazionale d’Italia diretta da Diego Dini Ciacci. Il concerto, con il mezzosoprano Eufemia Tufano, propone un excursus nelle tradizioni popolari del flamenco spagnolo, del tango argentino e del samba brasiliano, rivisitate dalla scrittura classica di tre tra i più importanti compositori del Novecento, Manuel de Falla, Astor Piazzolla e Darius Milhaud. L’esecuzione del Tangazo di Piazzolla sarà accompagnata sul palco dalla danza di ballerini argentini.



L’11 agosto Massimo Ranieri è atteso a Fermo con Tutti i sogni ancora in volo, organizzato da Nuovo Teatro Verdi e Isolani Spettacoli. Dopo 600 straordinarie repliche in tutta Italia, lo spettacolo si rinnova e si conferma, immutata la formula vincente, con Ranieri interprete dei suoi grandi successi musicali, sempre attore e narratore. In questa nuova versione senza perdere di vista il gusto irrinunciabile della tradizione umoristica napoletana e dei colpi di teatro, naturalmente non mancheranno le sorprese.



Villa in Vita Fermo festival si avvia alla conclusione il 17 agosto con Piero Massimo Macchini in 110% Uno spettacolo di facciata, organizzato da Lagrú. Il comico fermano racconta in questo spettacolo, passo passo, mattone dopo mattone, un’esperienza vissuta in prima persona sul Bonus 110%, «una critica costruttiva e satirica su una delle tante cose fatte all’Italica burocratica maniera”, come si legge nelle note allo spettacolo».

Informazioni presso biglietteria Teatro dell’Aquila 0734 284295.