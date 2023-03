Il thriller/horror anconetano “La tigre veste di Nero” debutta a Macerata con una serata tra clip e live music

Un omaggio a Dario Argento, interamente girato ad Ancona, con la regia di Luca Pincini e le musiche dei The Killz, produzione Squatter-Team

La tigre veste di nero, un thriller/horror interamente marchigiano e produzione indipendente del collettivo Squatter-Team, si mostra nella sua “macabra bellezza” all’Hub House of Artbishop di Macerata, venerdì 31 marzo alle ore 22, per una serata di “live music” della colonna sonora. Si tratta di un’esperienza immersiva, che catapulterà i partecipanti nelle strade di Ancona dove si erge l’imponente ombra di un killer spietato e feroce, talmente brutale da essere soprannominato dai social media “La Tigre”.

Il metrometraggio indie girato interamente ad Ancona è un’opera del regista Luca Pincini che omaggia la “Trilogia degli animali” del maestro dell’horror Dario Argento. Già dal titolo si aggancia alla filmografia del regista romano, richiamando quel La tigre dai denti a sciabola che era stato i titolo di lavorazione di Profondo Rosso.

Il soggetto e la sceneggiatura sono dello scrittore anconetano Roberto Ricci, conosciuto anche come “il parrucchiere del brivido” e autore di vari romanzi e soggetti di genere thriller/horror, oltre che grande conoscitore proprio del cinema argentiano.

L’appuntamento di Macerata darà la possibilità al pubblico di vedere varie clip del lavoro del regista Luca Pincini, fondatore della Squatter-Team e reduce da tantissimi cortometraggi horror/slasher. Le clip verranno accompagnate dalla musica dei The Killz, rock band di Ancona che ha curato la colonna sonora del progetto, proponendo una musica inedita che si ispira ai vecchi gruppi progressive anni 70.

Nel film, Carlotta (interpretata dall’attrice Pamela Brega) è convinta che il suo nuovo vicino di casa (Luca Paoloni), sia il feroce assassino di giovani donne soprannominato dalla stampa “la Tigre” per la sua particolare ferocia. Chi gli sta intorno pensa che Carlotta sia solo un po’ fissata e nessuno crede alle sue bislacche teorie. Una notte Carlotta prende coraggio e decide di seguire l’uomo in macchina. Purtroppo per lei, si troverà dentro a una situazione da incubo, con risvolti estremamente drammatici.

Tra gli interpreti, Pamela Brega, Luca Mib Paoloni, Viviana Galletti, Francesco Lo Gatto, Valeria Menghini e Laura Tarabelli. Musiche originali con Alessio Iron Napolitano al basso, Marco Zee Rosellini alla chitarra, Pierpaolo Exe Cantori alla batteria e Clod Xaler Cristiani alle tastiere.