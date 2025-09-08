The Bunch Festival a Ripatransone dal 19 al 21 settembre

Dopo le prime edizioni a Biella (2023) e a Messina (2024), arriva nelle Marche il festival artistico nomade, in cui giovani artisti e piccole città italiane si ascoltano e collaborano, per emergere insieme attraverso l’arte

RIPATRANSONE – Dopo le prime edizioni a Biella (2023) e a Messina (2024), nel 2025 The Bunch arriva a Ripatransone (AP) dal 19 al 21 settembre. Festival artistico nomade, è un progetto sociale e culturale in cui giovani artisti e piccole città italiane si ascoltano e collaborano, per emergere insieme attraverso l’arte. Una festa in cui ballare, farsi domande, ascoltare, per affermare il valore e la necessità di stare insieme.

Dietro al festival c’è un gruppo indipendente di persone e visioni da tutta Italia. Sono The Bunch APS, associazione culturale nata dal basso, da quattro ragazzi pieni di voglia di fare, e da una rete sempre più ampia di artisti, comunità e curiosi.

Veronica Vagnoni

Ripatransone è il paese dove è cresciuta Veronica Vagnoni, performer e coreografa parte del direttivo artistico della rassegna, che racconta: «Ogni volta che torno qui sento che c’è qualcosa che mi chiama: è più che casa. Immaginiamo The Bunch come un festival che attraversa ogni spazio di Ripatransone, coinvolge chi vive qui ogni giorno, e porta l’arte in ogni piazza, strada, vicolo. Portare The Bunch qui per noi è un atto d’amore e un nuovo inizio. Perché quando un paese si riempie di arte, si riempie anche di possibilità. È un luogo straordinariamente bello: arroccato sulle colline marchigiane, affacciato sul mare e immerso in una natura che incanta. I suoi vicoli stretti, le piazze raccolte, le antiche mura raccontano storie. Ogni angolo è pieno di poesia, e proprio da questa bellezza nasce il nostro desiderio: riempire il paese di arte, performance, laboratori, vita».

«Immaginiamo The Bunch – proseguono gli organizzatori – come un festival che attraversa ogni spazio di Ripatransone: il centro storico, le vie principali ma anche i cortili nascosti. Vogliamo coinvolgere chi vive lì ogni giorno: abitanti, commercianti, famiglie. Non come spettatori, ma come parte attiva di una comunità che si apre e si lascia trasformare. Vogliamo che le performance dialoghino con i muri di pietra, che le installazioni emergano nei vicoli, che i laboratori fioriscano nelle piazze. Che l’arte sia ovunque. Crediamo che la bellezza di Ripatransone saprà ispirare altra bellezza – nei gesti, nei corpi, nei suoni, nelle visioni. Portare The Bunch qui per noi è un atto d’amore, un ritorno, ma anche un nuovo inizio. Perché quando un paese si riempie di arte, si riempie anche di possibilità».

Nel corso dell’ultimo weekend d’estate, il centro storico di Ripatransone sarà “invaso” giocosamente da una ventina di eventi, performance artistiche, dj set e laboratori aperti a tutta la comunità. Tra le iniziative più attese – sparse in location pubbliche e private del paese – la Ripa Parade, parata collettiva di arte e storie parallele tra le vie di Ripatransone con CONC.R.E.TO, Ippolito Chiarello, Romane Piffaut e Lisa Langlois, Amber Grace Van Oosterhout, Francesca Marchetti e Noemi Maini, Camilla Montesi e Noemi Piva. Guidata da Terrerare e Jacopo Rossetti (sabato 20 settembre dalle ore 14:30 alle ore 18). Da segnalare, Amber Grace Van Oosterhout, Romane Piffaut e Lisa Langlois (tra gli altri), l’azione coreografica Crìa di Veronica Vagnoni e Federico Marin, e La febbre di andare (e altri modi di tornare a casa), performance notturna di Maria Elena Ricciuto in programma presso FIUTO Art Space.

Il programma completo a questo link