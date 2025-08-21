Terre Sonore fino al 31 agosto in 21 comuni della provincia di Pesaro Urbino
Dalle spiagge all’Appennino, passando per sentieri naturalistici, siti archeologici, borghi senza tempo, il territorio diventa palcoscenico diffuso

Di Simona Marini -
Gola del Furlo
Continua questo fine settimana il Festival Terre Sonore dove troviamo Federica Lorusso Quartet a Serrungarina (21/08 ore 21 in Piazza Serafini Colli al Metauro), il concerto all’alba di Daniela Savoldi a Gabicce Mare (22/08 ore 5:30 a Sottomonte, Spiaggia Libera), i due eventi nel centro storico di Sorbolongo di Sant’Ippolito del 23/08 con l’incontro con lo scrittore e giornalista Giulio Cavalli in collaborazione con Emergency su “Gaza, l’abbandono e l’ipocrisia” (ore 18) e il concerto del chitarrista Alessandro Santacaterina (ore 21:30 ), e con il concerto di Alessandro Sgobbio Piano Music 2 feat Michele Rabbia a Mombaroccio (24/08 ore 21:30 presso Giardino di Palazzo Del Monte).

Fino al 31 agosto, la manifestazione attraversa 21 comuni della provincia di Pesaro e Urbino come un filo invisibile che cuce insieme paesaggi, suoni e storie, in un viaggio profondo e sensibile tra arte, natura, memoria e comunità. Giunto alla sua quinta edizione ed organizzato da Fano Jazz Network con la direzione artistica di Adriano Pedini, Terre Sonore è un festival in rete itinerante, nato nel 2020 in piena Pandemia da Covid-19, come forma di resilienza, per scoprire, promuovere, sostenere quei territori più nascosti, alcuni dei quali colpiti anche dalla recente alluvione, valorizzarne l’identità e l’ambiente che li circonda.

Terre Sonore è anche un laboratorio di idee, dove la musica incontra la cultura, la riflessione, la conoscenza. Tre progetti speciali scandiscono il ritmo dell’edizione 2025: Pillole di Archeologia, a cura di Vanessa Lani, è un viaggio tra i tesori storici della Rete Museale della Via Flaminia, per far dialogare note e storia, memoria e presente; Macchie & Inchiostri, ideato e curato da Paolo Frigerio, è un ciclo di incontri che affronta i grandi temi del nostro tempo, con l’aiuto di giornalisti, scrittori, docenti universitari; Passeggiate Nelle Terre Sonore, a cura di Maria Maddalena Paolini (storica dell’arte e guida turistica abilitata), esperienze immersive, tra natura e architettura, che accompagnano i concerti con il passo lento di chi vuole davvero scoprire.

L’intero programma a questo link.

