Terre Sonore fino al 31 agosto in 21 comuni della provincia di Pesaro Urbino

Continua questo fine settimana il Festival Terre Sonore dove troviamo Federica Lorusso Quartet a Serrungarina (21/08 ore 21 in Piazza Serafini Colli al Metauro), il concerto all’alba di Daniela Savoldi a Gabicce Mare (22/08 ore 5:30 a Sottomonte, Spiaggia Libera), i due eventi nel centro storico di Sorbolongo di Sant’Ippolito del 23/08 con l’incontro con lo scrittore e giornalista Giulio Cavalli in collaborazione con Emergency su “Gaza, l’abbandono e l’ipocrisia” (ore 18) e il concerto del chitarrista Alessandro Santacaterina (ore 21:30 ), e con il concerto di Alessandro Sgobbio Piano Music 2 feat Michele Rabbia a Mombaroccio (24/08 ore 21:30 presso Giardino di Palazzo Del Monte).

Fino al 31 agosto, la manifestazione attraversa 21 comuni della provincia di Pesaro e Urbino come un filo invisibile che cuce insieme paesaggi, suoni e storie, in un viaggio profondo e sensibile tra arte, natura, memoria e comunità. Giunto alla sua quinta edizione ed organizzato da Fano Jazz Network con la direzione artistica di Adriano Pedini, Terre Sonore è un festival in rete itinerante, nato nel 2020 in piena Pandemia da Covid-19, come forma di resilienza, per scoprire, promuovere, sostenere quei territori più nascosti, alcuni dei quali colpiti anche dalla recente alluvione, valorizzarne l’identità e l’ambiente che li circonda.

Terre Sonore è anche un laboratorio di idee, dove la musica incontra la cultura, la riflessione, la conoscenza. Tre progetti speciali scandiscono il ritmo dell’edizione 2025: Pillole di Archeologia, a cura di Vanessa Lani, è un viaggio tra i tesori storici della Rete Museale della Via Flaminia, per far dialogare note e storia, memoria e presente; Macchie & Inchiostri, ideato e curato da Paolo Frigerio, è un ciclo di incontri che affronta i grandi temi del nostro tempo, con l’aiuto di giornalisti, scrittori, docenti universitari; Passeggiate Nelle Terre Sonore, a cura di Maria Maddalena Paolini (storica dell’arte e guida turistica abilitata), esperienze immersive, tra natura e architettura, che accompagnano i concerti con il passo lento di chi vuole davvero scoprire.

