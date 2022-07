È tempo di “Ancona Jazz Summer Festival”: ecco i prossimi appuntamenti tra musica, libri e mostre

ANCONA – Ancora nuovi appuntamenti per l’Ancona Jazz Summer Festival: la manifestazione estiva di Ancona Jazz che quest’anno, 2022, compie 49 anni. «Una colonna portante della musica e della cultura italiana che, grazie alla grande passione per il jazz internazionale, in quasi mezzo secolo ha portato nel territorio marchigiano star mondiali come Chet Baker, Stan Getz, Wynton Marsalis, Pat Metheny, Keith Jarrett, Gilberto Gil, Art Pepper, Sonny Rollins, Art Blakey e Lionel Hampton», spiegano gli organizzatori.

Dopo aver animato la primavera tra Ancona, Senigallia e Chiaravalle con grandi protagonisti della musica italiana, brasiliana e portoghese, è partita lo scorso 30 giugno una nuova edizione della kermesse. L’iniziativa, sotto la direzione artistica di Giancarlo Di Napoli e con il sostegno del Comune di Ancona, della Regione e del Ministero della Cultura, coinvolge diverse aree della regione grazie anche alla preziosa partnership con il Parco del Conero per il progetto “Jazz Takes the Green” e con Puglia Sounds.



Ad accogliere gli appuntamenti dell’estate 2022 dell’Ancona Jazz Summer Festival, gli spazi della suggestiva Mole Vanvitelliana e la Terrazza Moroder grazie ad una confermata collaborazione con le Cantine Moroder (storica cantina biologica nel Parco del Conero).



Oggi, lunedì 4 luglio arriva il grande cantante e compositore David Linx, tra le voci più significative della vocalità jazz contemporanea, nominato Cavaliere delle Arti e delle Lettere dal Ministero francese della cultura per l´originalità della sua ricerca artistica. In una esclusiva italiana per Ancona Jazz, si esibirà insieme alla Colours Jazz Orchestra diretta da Massimo Morganti in un omaggio a Michel Legrand.

Martedì 5 luglio, direttamente dal Brasile il meraviglioso Trio Corrente formato da Fabio Torres, Paulo Paulelli e Edu Ribeiro.

Mercoledì 6 luglio il Festival si sposta alla Terrazza Moroder, con un’altra esclusiva italiana: dall’Estonia la cantante Susanna Aleksandra in quartetto feat. Joonas Haavisto. Giovedì 7 luglio si torna alla Mole Vanvitelliana per la presentazione del libro del sassofonista Emanuele Cisi “A cosa pensi quando suoni? Una vita in jazz.”, con la partecipazione del noto attore Filippo Timi, autore della prefazione. Un evento in collaborazione con la libreria FaGola. I due artisti saranno in concerto la sera successiva (8 luglio) al Canalone della Mole, per una prima assoluta: la presentazione del nuovo disco Warner Music “Far Away”.

La sera del 7 luglio un’altra grande protagonista: la pianista Rita Marcotulli, in concerto con il Filarmonica Marchigiana Ensemble diretto da Mauro Grossi. Domenica 10 si torna alla Terrazza Moroder con il Michele Polga “Nica” Quartet, mentre sabato 16 alla Mole vi sarà la proiezione del film di Lee Daniels “Gli Stati Uniti contro Billie Holiday”. Lunedì 18 al Chiostro della Mole il concerto ad ingresso gratuito “Classica & Jazz allo specchio” con Radosia Jasik & Denis Savelyev Polish Ucrainian Duo & Andrea Domenici: un evento in collaborazione conl’Istituto Polacco di Roma, il Consolato Onorario della Repubblica di Polonia in Ancona e l’Associazione Italo-Polacca delle Marche, in occasione del ricordo della liberazione di Ancona avvenuta il 18 luglio 1944.

Martedì 19 luglio l’evento conclusivo, con la cantante brasiliana Joyce Moreno in quartetto feat. Helio Alves.

Rilevante la collaborazione con il Parco Naturale del Conero (www.parcodelconero.eu) per l’organizzazione di concerti all’interno del Festival del Parco: il 9 luglio a Numana, un evento dedicato al celebre chitarrista Franco Cerri, recentemente scomparso; il 13 luglio presso la Fattoria Le Terrazze di Numana il live del Simone Basile trio in un tributo a Wes Montgomery, il 17 luglio Radosia Jasik & Denis Savelyev Polish Ucrainian Duo & Andrea Domenici al Golf Club di Sirolo, il 21 luglio si torna alla Fattoria Le Terrazze per il Francesca Leone/Guido di Leone quartet con “Coracao Vagabundo”, e il tradizionale concerto di Ferragosto alla Terrazza Moroder con il “Jazz About Quintet”.

Novità del 2022, tre concerti ad ingresso gratuito a Piazza del Papa il 12, 15 e 24 luglio: protagonisti Susanna Stivali con il Colours Jazz Ensemble & trio Corrente, Serena Spedicato in “Io che amo solo te… le voci di Genova” e Gaetano Partipilo Boom Collective.



Tra gli eventi collaterali ad Ancona Jazz Summer Festival, anche la Rassegna organizzata ad agosto nel borgo medievale di Offagna, dove suoneranno il premiato chitarrista e compositore Francesco Zampini insieme al suo Quintet (13 agosto), e Lorenzo Bisogno Quartet feat. Massimo Morganti (20 agosto).

Ancona Jazz è parte del circuito I-JAZZ, European Jazz Network e Marche Jazz Network, ed è organizzato da SpazioMusica che aderisce al CMS-Consorzio Marche Spettacolo.

Prevendite su Vivaticket.com al link https://www.vivaticket.com/it/tour/ancona-jazz-summer-festival-2022/2118 e prenotazioni presso Casa Musicale ad Anconain Corso Stamira n.68. Info su www.anconajazz.com, tel. 347.6941597, email info@anconajazz.com.