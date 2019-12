Al teatro delle Muse “Lo Schiaccianoci”, il grande classico di Natale

ANCONA – Appuntamento al teatro delle Muse con il grande classico di Natale: Lo Schiaccianoci, balletto fantastico in due atti su musica di Tchaikovsky, liberamente ispirato al racconto di Hoffmann. Sul palco salirà il Balletto di Milano, venerdì 27 dicembre alle ore 20.45, con le coreografie di Federico Veratti e la scenografia di Marco Pesta. Ideazione di Carlo Pesta.

L’ambientazione anni ’20 con i suoi colori vivaci negli arredi e gli elegantissimi costumi, sempre in stile, condurranno gli spettatori immediatamente nel clima della fiaba natalizia per eccellenza. La rivisitazione del celebre balletto di repertorio è fedele alla magia della storia originale e in questo Schiaccianoci il pubblico sarà immerso nell’atmosfera delle feste: dall’albero di Natale alla nevicata, dall’allestimento imponente ai costumi importanti, ma con un pizzico di freschezza.

Il frizzante primo atto scorrerà tra le danze dei genitori, quelle di bambini vivacissimi e inaspettate gag tra il dispettoso Fritz e Drosselmeyer. Gli insoliti costumi dei topi e soldatini nella consueta battaglia, un paesaggio innevato dal sapore impressionista per la sempre attesa danza dei candidi fiocchi di neve, infonderanno originalità alla rappresentazione. Il secondo atto, dopo il “divertissement” con le sue belle danze e l’esplosione di gioia e colori del Valzer dei fiori, culminerà in uno spettacolare “grand pas deux”, ricco di virtuosismi mozzafiato in cui si metteranno in luce le eccezionali caratteristiche tecniche e artistiche dei protagonisti.

Il Balletto di Milano, diretto dal 1998 da Carlo Pesta, è una delle compagnie di danza di maggior prestigio in Italia; oltre al grande ente scaligero è l’unica compagnia di balletto stabile a Milano e di tutta la Lombardia ad avere un proprio teatro e un’attività internazionale. La linea artistica ha portato la Compagnia ad essere presente per la totalità degli spettacoli nei maggiori teatri italiani ed esteri, fondazioni liriche e festival. La compagnia vanta un ampio repertorio che spazia dai grandi classici e celebri titoli della letteratura rivisitati in un’armoniosa mescolanza di stili a produzioni contemporanee. Tutti i danzatori provengono dalle migliori scuole e accademie internazionali.

