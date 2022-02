Teatro La Fenice, Elio Germano aprirà la stagione 2022 con i versi di Dante

SENIGALLIA – Si appresta a partire la nuova stagione teatrale a La Fenice. Il celebre teatro cittadino è pronto per ospitare un progetto sperimentale in cui l’istrionico Elio Germano si fa voce per raccontare la bellezza, l’immenso, l’indicibile ricercato da Dante nei versi dell’ultimo canto del Paradiso. Al suo fianco Teho Teardo, compositore d’avanguardia di successo nel cinema e nel teatro, che con la sua musica imprevedibile darà risalto al suono avvincente della parola dantesca.

Dunque sarà Paradiso XXXIII lo spettacolo che darà giovedì 17 febbraio il via alla stagione teatrale 2022 del teatro La Fenice di Senigallia. Oltre a Elio Germano e a Teho Teardo, altri nomi di rilievo “condiranno” il tutto: la regia, visionaria e impalpabile, è infatti affidata a Simone Ferrari e Lulu Helbæk, poeti dello sguardo, capaci di muoversi tra cerimonie olimpiche, teatro e show, portando sempre con loro un po’ della magia del Cirque du Soleil. Grazie alla loro esperienza crossmediale, sul palco accadrà qualcosa di meraviglioso e inspiegabile, al di là del concetto di teatro, concerto o rappresentazione dantesca, grazie a una contaminazione di linguaggi tecnologici e teatrali.

Ma la stagione è piena di grandi nomi: Si proseguirà il 25 febbraio con “Scusa sono in riunione… ti posso richiamare?”, un’attuale commedia degli equivoci sui quarantenni di oggi con Vanessa Incontrada e Gabriele Pignotta; il 6 marzo sarà la volta del musical in anteprima nazionale “Tutti parlano di Jamie”, tratto dalla storia vera di un adolescente che lotta contro i pregiudizi pur di diventare una drag queen. Il 21 e il 22 aprile doppio appuntamento con Virginia Raffaele e uno spettacolo completamente nuovo Samusà per la regia di Federico Tiezzi. Chiuderà la stagione, il 12 maggio, la Compagnia della Rancia con “Dimmi addio domenica”, l’adattamento italiano di “Tell Me On a Sunday”, composto nel 1979 da Andrew Lloyd Webber, il re del musical internazionale autore di Cats e Jesus Christ Superstar. Per completare il cartellone ci sono anche due appuntamenti fuori abbonamento: il 1 aprile un concerto tributo ai Queen; il 10 aprile “Horizonte (Oltre il visibile)”, dove circo contemporaneo, danza e arti visive si mescoleranno per creare atmosfere oniriche.

Mentre la campagna abbonamenti entra nel vivo con l’apertura delle vendite anche per le nuove sottoscrizioni, il teatro si prepara ad accogliere il suo pubblico per il primo appuntamento della stagione 2022, nel rispetto di tutte le normative vigenti per gli spazi teatrali (green pass rafforzato e di mascherine FFP2 fino a diversa disposizione). I biglietti dello spettacolo saranno in vendita da lunedì 14 febbraio. Informazioni: 071 7930842 – 335 1776042 (lun – ven ore 9-13); info@fenicesenigallia.it, Facebook/teatrolafenicesenigallia, www.fenicesenigallia.it, www.amatmarche.net, 071 2072439, www.vivaticket.it.